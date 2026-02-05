Malatya'nın Ulaşım Altyapısına 79,4 Milyar Lira Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, deprem bölgesinde yürütülen ulaşım yatırımlarının yalnızca Malatya'ya değil, Türkiye'nin bölgesel ve ulusal ulaşım ağına da güç kattığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı tamamlanan Havaalanı Kavşağı, İkizce TOKİ imar ve bağlantı yolları, K3 Farklı Seviyeli Kavşağı ile Karayolları Malatya Şube Şefliği'nin toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasına, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Bakan Uraloğlu, "Depremin en ağır etkilediği illerimizden biri olan Malatya'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren devletimizin tüm imkanlarıyla sahada olduk" dedi.

Deprem bölgesinde ulaşım altyapısının hızla ayağa kaldırıldığını vurgulayan Uraloğlu, kara yolu, demir yolu, havalimanı ve haberleşme altyapılarında kapsamlı onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. Uraloğlu, bugüne kadar deprem bölgesindeki illere toplam 79,4 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Malatya'nın 16 ilin geçiş noktasında yer alan stratejik konumuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, kentin kara, hava ve demir yolu ağlarını buluşturan önemli bir merkez olduğunu ifade etti. 2002 yılından bu yana Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 36 kilometreden 475 kilometreye çıkarıldığını, 363 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol inşa edildiğini söyledi.

Kömürhan Köprüsü, Erkenek Tüneli ve Malatya Kuzey Çevre Yolu gibi projelerin Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarında kritik rol üstlendiğini kaydeden Uraloğlu, Malatya'nın Doğu Anadolu'yu Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine bağlayan önemli bir lojistik merkez haline geldiğini kaydetti. Toplu açılışı yapılan projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Karayolları Malatya Şube Şefliği'nin deprem sonrası daha güvenli bir alana taşındığını, İkizce TOKİ deprem konutları bölgesinde imar ve bağlantı yollarının tamamlandığını ve K3 Farklı Seviyeli Kavşağı ile trafiğin güvenli ve kesintisiz hale getirildiğini söyledi.

Malatya Havalimanı'nda yapımı süren yeni terminal binasına erişimi sağlamak amacıyla modern bir dönel kavşak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, bu yatırımlarla kentin ulaşım altyapısının çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde güçlendirildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Malatya'nın kalkınması, bölgesel ve ulusal ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu

Konuşmaların ardından toplu açılış gerçekleştirildi. - MALATYA