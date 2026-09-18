Bakan Tekin: Türkiye, PISA 2025’te üç alanda da performansını artıran tek ülke

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılında uygulanan ve sonuçları 8 Eylül günü açıklanan PİSA değerlendirmesinde ki bu değerlendirmeye 38'i OECD üyesi olmak üzere 91 farklı ülke katılıyor. Bu değerlendirmede Türkiye, değerlendirme yapılan her üç başlıkta da OECD ortalamasının üzerine çıktı ve her üç başlıkta da performansını arttıran, tek OECD ülke konumuna yükseldi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ye geldi. İlk olarak Ahmet Mithat Ortaokulu'nu ziyaret eden Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Daha sonra toplantı için Valiliğe gelen Tekin'i, Vali Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve protokol üyeleri karşıladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında kendilerini çok mutlu eden gelişmeler olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "OECD bünyesinde dünyanın en kapsamlı ve hatta tek kabul edilebilecek ülkelerle ilgili eğitim değerlendirme döngüleri var. Dünyanın her tarafında ülkeler eğitim politikalarını OECD'nin yaptığı eğitim raporları ve değerlendirmeleriyle izlerler. Bizde de Türkiye'de sürekli bilhassa, muhalefet siyasetçilerinin gündeminde olan bir konu idi. 2003'ten itibaren Türkiye 38 OECD ülkesi arasında ilk 30'a dahi giremiyorduk" dedi.

'TÜRKİYE ÜÇ ALANDA DA PERFORMANSINI ARTIRAN TEK OECD ÜLKESİ OLDU'

Bakan Tekin, 2002 yılından itibaren yapılan yatırımlarla 2015 yılından itibaren uluslararası değerlendirme mekanizmalarında kendisini göstermeye başladığını belirterek, "2015'ten itibaren gerek eğitim öğretim süreçlerinde yapılan yatırımlar, gerek eğitim öğretime ayırılan kaynağın 2002'den itibaren tüm bütçelerde birinci sırada yer alması, yeni derslikler, yeni okullar yapılması, okullarımızın teknolojik altyapıyla donatılması, yeni öğretmen atamalarının yapılması ve sistemdeki şu anda bizimle birlikte çalışan öğretmenlerimizin neredeyse yüzde 82'si atanmış olması gibi sebeplerle okullarımızdaki fiziki insan kaynağı ve teknolojik altyapıda yapılan gelişmeler 2015 sonrası uluslararası değerlendirme mekanizmalarında da kendisini göstermeye başladı. 2015'ten itibaren Türkiye'de bir yükseliş trendi başladı. 2024 yılında Türkiye çok ciddi bir başarı elde etmiştir. 2025 yılında uygulanan ve sonuçları 8 Eylül günü açıklanan PİSA değerlendirmesinde de ki bu değerlendirmeye 38'i OECD üyesi olmak üzere 91 farklı ülke katılıyor. Bu değerlendirmede Türkiye değerlendirme yapılan her üç başlıkta da OECD ortalamasının üzerine çıktı ve her üç başlıkta da performansını arttıran, tek OECD ülke konumuna yükseldi. Sadece bu da değil. Burada vatandaşlarımızın aklına şu geliyor; iyi okullar, dezavantajlı okullar, avantajlı okullar evet o OECD bunu da ölçüyor. Ülkelere not verirken dezavantajlı okullarla, avantajlı okullar, dezavantajlı öğrencilerle avantajlı öğrenciler arasındaki makasın açıklığını da ölçüyor. Türkiye'nin çok şükür bu konudaki notu da OECD üyesi ülkeler arasında her iki gruptaki öğrencileri de eşit seviyede yükselten tek OECD üyesi ülke oldu. Bu da bizim açımızdan, bizim insana, topluma ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği sunmak açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bakış açısını göstermesi açısından önemli bir veri" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ SAYISI AZALMASINA RAĞMEN DERSLİK SAYISI ARTTI'

Kırklareli'yle ilgili eğitim ve öğretim alanındaki istatistiklere değinen Bakan Tekin, "Türkiye genelindeki istatistikleri sürekli paylaşıyoruz ama Kırklareli özelinde de bu rakamlar açısından neredeyiz onu paylaşmış olayım. Bir kere önce 2002 yılında öğrenci sayımız Kırklareli'nde 57 bin 719 öğrencimiz varmış. Şu anda 51 bin 428 öğrencimiz var. Yani öğrenci sayımız azalmış. Peki öğrenci sayısı azaldıysa hükümet okul sayısını, derslik sayısını da azalttı mı? ya da öğretmen sayısını da azalttı mı? Oraya baktığımızda da 2002 yılında, 2 bin 259 derslik varmış Kırklareli'de. Türkiye genelinde yani 2002 yılındaki ders sayımızın yaklaşık yarısı deprem, ekonomik ömrünü tamamlama ya da başka sebeplerle yıkılıp yeniden yapıldı. Buradaki sayının da 2 bin 259'un yarısının, yaklaşık Türkiye ortalamasına uygun bir şekilde öyle olduğunu düşünürsek elimizde 2002'den önce kalan 1000-1200 civarında dersliğimiz kalmış. Şu anda derslik sayımız 2 bin 932. Öğrenci sayısı azalmış olmasına rağmen derslik sayısı yüzde 50'den daha fazla artmış durumda. Bu önemli bir şey" dedi.

'DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE'

Kırklareli'de derslik başına düşen öğrenci sayısıyla ilgili de bilgi veren Tekin, "Uluslararası göstergelerden, en önemli kriterlerden bir tanesi olan bu açıdan da OECD ortalamasının ve Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış durumda. 17 kişi düşüyor il genelinde sınıf başına, derslik başına düşen öğrenci sayısı. Öğretmen atamasında da benzeri bir durum var. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 772 öğretmenimiz varmış. Şu anda 4 bin 98 öğretmenimiz var. Bu rakamlar da yine uluslararası derecelendirme açısından baktığımızda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de ilkokullarda 15, ortaokullarda 13, liselerde 11 öğrenciye düşmüş durumda ki bu da uluslararası ortalamaların, OECD ortalamalarının üzerinde. Emeği geçen herkese müteşekkiriz. Herkesten Allah razı olsun. Belediye, mülki idare, siyasetçi, herkes kuşkusuz bu çorba tuzu var. Bundan sonra da katkı vermeye devam etmeleri açısından teşekkür etmeyi bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı