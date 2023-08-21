Bakan Şimşek'in AVM'de kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'da bir AVM'de kumpir yerken çekilen fotoğrafı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bakan Şimşek'in yemek sonrası ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği bir kafenin sahibi o anları anlatırken, "Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çekildik, kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medyada 155 TL olarak gösterilen kumpirin gerçek fiyatının 110 TL olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'da bir AVM'de kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı. Bakan Şimşek'e kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çekildiklerini belirten kafe sahibi, "Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan kumpir fiyatının ise 155 TL değil 110 TL olduğu öğrenildi.

EŞİYLE BİRLİKTE AVM'YE GELEREK KUMPİR YEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Çankaya'da bulunan bir AVM'de cumartesi günü kumpir yedi. Bakan Şimşek, eşi Esra Kara Şimşek ile AVM'ye gelerek kumpir yedi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

KAFE SAHİBİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bakan Şimşek, yemeğin ardından vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Bakan Şimşek kumpir yedikten sonra bir kafe dükkanını ziyaret ederek vatandaş Selahattin Korkmaz ile fotoğraf çekildi.

"KENDİSİNE KAHVE İKRAM EDİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİK"

Korkmaz, o anları şöyle anlattı; "Hazine ve Maliye Bakanımız AVM'mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım'a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çekildik, kendisine çok teşekkür ediyorum."

KUMPİRİN FİYATI 155 TL DEĞİL 110 TL

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan kumpir fiyatının ise 155 TL olduğunun gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken kumpirin fiyatının 110 TL bilgisine ulaşıldı.