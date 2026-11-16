Bakan Memişoğlu HPV aşısında bilim kurulu değerlendirmesinin sürdüğünü açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hpv tarama programı dünyada ilk kez ülkemizde başlatılmış olup, başarıyla yürütülmektedir. Burada uzman akademisyenlerimizin yer aldığı Bilim Kurulunda HPV aşısının aşı takvimine alınması ve ilgili bilimsel değerlendirmeler devam etmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alındı. Komisyonda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık olarak hesap verilebilirliği, şeffaflığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını temel ilkeleri arasında gördüklerini dile getirdi. Bakan Memişoğlu, fon soruşturmasında adı geçen ve 2013-2016 yılları arasında Bakanlıkta çalışan Osman Arıkan Nacar ile ilgili iddialara ilişkin de, "15 Ekim'de üç müfettiş görevlendirilerek, o dönemlere ait inceleme başlatılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan inceleme halen devam etmektedir" diye konuştu.

"Şehir hastanelerimizi inşa ederken bu hastanelerin etkin biçimde işletilmesini de sözleşmeyle güvence altına alıyoruz"

Şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilere değinen Memişoğlu, "Güçlü teknik altyapıları, ileri teknolojiye sahip tıbbi donanımları, yüksek hizmet kapasiteleri, modern ameliyathaneleri, yoğun bakımları, acil servisleri ve özellikli sağlık birimleriyle teşhis ve tedavinin tek çatı altında yürütüldüğü entegre sağlık merkezleridir. Kamu-özel iş birliği projelerimizde şehir hastanelerimizi inşa ederken bu hastanelerin etkin biçimde işletilmesini de sözleşmeyle güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerinin finansmanına ilişkin eksik ve gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, "Kamu-özel iş birliği kapsamında yapılan ödemeler iki temel kalemden oluşmaktadır. Kullanım bedeli, hastanelerimizin inşası, modern sağlık altyapısının oluşturulması, tıbbi teknoloji yatırımları ve akıllı bina sistemleri için gerçekleştirilen yatırımların karşılığıdır. Hizmet bedeli ise görüntüleme, laboratuvar, bakım-onarım ve yemek gibi hastanelerimizin işleyişi için gerekli hizmetler karşılığında yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler yalnızca kamu-özel iş birliği modeliyle işletilen şehir hastanelerimize özgü değildir. Nasıl ki diğer kamu hastanelerimizde bu hizmetlerin karşılığında ödeme yapılıyorsa, şehir hastanelerimizde de aynı nitelikteki hizmetler için ödeme yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

"KÖİ ödemelerinin Bakanlığımız bütçesinde giderek artan bir yük oluşturduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Kamu-özel işbirliği (KÖI) kullanım bedeli ödemelerinin bütçe içerisindeki payının her yıl azaldığına değinen Bakan Memişoğlu, "2022 yılında yüzde 10,5 olan bu pay, 2025 yılında yüzde 5,5'e düşmüştür. Bu rakamı 2026 için yüzde 4,6; 2027 için ise yüzde 4,2 olarak öngörüyoruz. Bu rakamlar, KÖİ ödemelerinin Bakanlığımız bütçesinde giderek artan bir yük oluşturduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

"Ortalama yaşam beklenti sürelerinde artış hızımız OECD, AB ve Orta Üst Gelir Grubu ortalamalarının üzerindedir"

Memişoğlu, "2002 yılında 72,5 yıl olan ortalama doğumda beklenen yaşam süresi, ortaya koyduğumuz güçlü sağlık politikaları sayesinde 2025 yılında 78,5 yıl olmuştur. Ülkemiz ekonomik olarak orta-üst gelir grubu bir ülke olmasına rağmen doğuşta beklenen yaşam süresi, bu grup ülkelerin ortalamasının üstündedir. 2023 yılı yaşam süresi verilerindeki düşüşte en büyük etki, 6 Şubat deprem felaketinin olumsuz sonuçlarıdır. Dolayısıyla bu yılın verilerini diğer yıllarla kıyaslamak doğru olmayacaktır. Ancak 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan uluslararası karşılaştırmaya baktığımızda, doğuşta beklenen yaşam süresi OECD ülkelerinde 1,92 ay, Avrupa Birliği ülkelerinde 1,92 ay, Orta Üst Gelir Grubu ülkelerinde 3,36 ay, ülkemizde ise 4,8 ay artmıştır. Bu veriler açıkça göstermektedir ki ortalama yaşam beklenti sürelerinde artış hızımız OECD, AB ve Orta Üst Gelir Grubu ortalamalarının üzerindedir" dedi.

"8 aşımızı yerli üreteceğiz"

Bakan Memişoğlu, dünyada aşı reddi oranlarının yükselmeye başladığını belirterek, "Aşı reddi oranları, gelişmiş ülkelerde yüzde 10 ila 20 bandında seyretmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 4-5 seviyesindedir. Aşı reddini engellemek ve azaltmak için Allah nasip ederse 8 aşımızı yerli üreteceğiz. Bu konuda da emin olun çok kısa zamanda sözleşmelerini yapıp, kendi aşısını üreten, kendi aşısını aynı zamanda dünyaya ulaştıran bir ülke olacağız" şeklinde konuştu.

"HPV aşısının aşı takvimine alınması ve ilgili bilimsel değerlendirmeler devam etmektedir"

HPV aşısına ilişkin de konuşan Memişoğlu, 2 HPV aşısı ürettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DSÖ'ye veri gönderen ülkeler arasında ülkemiz, servikal kanser görülme sıklığı açısından 'düşük sıklıkta vaka görülen' ülke grubunda yer almaktadır. Rahim ağzı kanserlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine göre bizim ülkemiz düşük sıklıkta vaka görülen ülke grubundadır. Onun için ülkemizde serviks kanseri, kadınlarda en sık görülen onuncu kanser türüdür. Başlıca nedeni de HPV enfeksiyonudur. En ileri metot olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) temelli HPV tarama programı dünyada ilk kez ülkemizde başlatılmış olup, başarıyla yürütülmektedir. Ayrıca eğer gelmiyorlarsa hastalarımıza veya annelerimize veya bayanlarımıza mobil araçlarımızla gidip, HPV testi yapabilen, yapan bir ülkeyiz. Burada uzman akademisyenlerimizin yer aldığı Bilim Kurulunda HPV aşısının aşı takvimine alınması ve ilgili bilimsel değerlendirmeler devam etmektedir. Sonuç maalesef halen daha gelmemiştir."

"Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 2 tane SMA ilacıyla ilgili SGK ücretsiz tedavilerini karşılıyor"

SMA aşısına ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"SMA'yı da kısaca bahsedeyim. Çünkü bu konu çok gündeme geliyor. SMA'yla ilgili bir tarama programımız var. Ama bu tarama programı dünyada da çok ender. Evlilik öncesi yapıyoruz. Çocuklara da yapıyoruz. SMA hastalığı oluşmasın diye veya meydana gelmesin diye. Ama aynı zamanda da iki tane ki, bir tanesini geçen sene verdik. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 2 tane SMA ilacıyla ilgili SGK ücretsiz tedavilerini karşılıyor."

Bakan Memişoğlu'nun gerçekleştirdiği sunumun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini dile getirdi. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde ise Bakan Memişoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Komisyon, Sağlık Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı