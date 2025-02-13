Bakan Kurum, Kahramanmaraş Esnafının Hikayesini Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş depremlerinden sonra hayata tutunan bir esnafa ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda esnaf Cemal Işık'ın hikayesine yer verdi. Paylaşımında Işık'ın "Devletimiz, milletimizin arkasında" sözlerine yer veren Bakan Kurum, "11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımız da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz" dedi. - ANKARA