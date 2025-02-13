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Bakan Kurum, Kahramanmaraş Esnafının Hikayesini Paylaştı

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Esnafının Hikayesini Paylaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayata tutunan esnaf Cemal Işık’ın hikayesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan, 'Milletimizin güveni en büyük gücümüz' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş depremlerinden sonra hayata tutunan bir esnafa ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı paylaşımda esnaf Cemal Işık'ın hikayesine yer verdi. Paylaşımında Işık'ın "Devletimiz, milletimizin arkasında" sözlerine yer veren Bakan Kurum, "11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş'ımız da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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