Bakan Kurum: Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız (2)

'BU ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN BAŞARISIDIR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında katıldığı AK Parti İl Teşkilatı'nın programının ardından, kentte yapımı süren projeleri yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, Çarşıbaşı ilçesinde yapımı tamamlamam millet bahçesinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "Biz sizlerle, milletimizle, devletimizle gurur duyuyoruz. Bakın orman yangınları yaşadık, bir ay içinde İzmir'de afet konutları için temelleri attık. Şimdi Bilecik'te, Karabük'te de afet konutlarımızın yapımlarına başlayacağız. Hem 11 ilde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı, 300 bin konutu yeniden inşa edeceksin hem de 1 ayda diğer afetlerde yeni evlerin yapımını başlatacaksın. İnanın bunu dünya üzerinde yapacak başka bir ülke yok. Şu anda; deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu tecrübeye, birikime ve azme sahip, Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı, herkesin altından kalkabileceği bir başarı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Bu başarı size aittir, milletimize, devletimize aittir. Milletimizin zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ONLARCA PROJE VE YATIRIMI ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK'

'81 İlde 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi' hedefine yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, Trabzon'a toplamda 424 bin metrekarelik alanda 6 yeni millet bahçesi kazandırdıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Bir yandan afet bölgelerinde yaraları sararken, diğer yandan Trabzon'umuzun değerine değer katacak eserlerimizle sizlere hizmet ediyoruz. Bugüne kadar, şehrimizde alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar onlarca proje ve yatırımı alnımızın akıyla tamamladık. Bir yandan Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizle hemşerilerimiz için yeni konutlar, yeni iş yerleri inşa ediyor; diğer yandan, altyapıda üstyapıda tarihi adımlar atıyor; gençlerimiz için kamp eğitim merkezlerimizi ve millet bahçelerini yapıyoruz. Hamdolsun. Dünyada benzeri görülmemiş şekilde ürettiğimiz yüzlerce millet bahçemiz, çizdiğimiz çevre ve şehircilik vizyonunun en muazzam örneğidir. Hamdolsun, '81 İlde 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi' hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızda önemli bir aşamaya ulaştık. Bugüne kadar 81 ilimizde toplam 81 milyon 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalışmalar yaptık. Bunlardan 309'unu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, kalan projelerimizin yapımı ise tüm hızıyla devam ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çarşıbaşı Millet Bahçemizi ise; millet kıraathanesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, spor sahaları, piknik ve park alanlarıyla her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde donattık. Şehrimizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz projelerimizle hemşerilerimize daha sağlıklı, daha yaşanabilir çevre dostu şehirler sunmanın gayreti içindeyiz. İnşallah, daha nice dev eserleri Trabzon'umuza kazandırmaya da aşkla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZİM SİYASETİMİZ LAFIN DEĞİL, ESER VE HİZMETİN SİYASETİDİR'

Bakan Kurum, "Bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir. İşte bugün burada açtığımız Çarşıbaşı Millet Bahçemiz de bunun en somut örneğidir. Annelerimizin, yavrularımızın keyifle vakit geçirdiği şu güzelim projeleri bile yıllarca dillerine dolayanlar oldu. Hep ne dedik; onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar umutsuzluk yayar, biz umut inşa ederiz. Onlar konuşur, biz milletimizin duasını alacak yatırımlar yaparız. İşte aramızdaki fark budur. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın; biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni projelerle, yeni yatırımlarla, 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle omuz omuza inşa edeceğiz. Onlar kendi iç çekişmelerine devam etsinler; biz milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. Onlar, kendi partilerinin içinde kavgaya, gürültüye devam etsinler; biz Trabzon'u güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yoktur; çünkü biz bu millete sevdalıyız, çünkü biz, bu topraklara aşığız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYAMIZA BAŞLAYACAĞIZ'

Trabzon'a olan müjdelerini sıralayan Bakan Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında yeni sosyal konut kampanyasına başlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, "Yıl sonu itibariyle, Türkiye'nin dört bir yanında yeni sosyal konut kampanyamıza başlayacağız. İnşallah Trabzon'umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi duyuracak, süratle inşa edecek ve sizlere armağan edeceğiz. Siz değerli Trabzonlu hemşerilerimizin heyecanla beklediği ikinci müjdemiz ise Uzunkum yaşam alanıyla ilgili. Projemizin birinci etabı için uygulama projesini tamamladık. Süratle çevre düzenlemelerini bitireceğiz. Burası bitince bisiklet yolları, yürüyüş yolları, bir kilometrelik plajıyla Trabzonlu kardeşlerimizin en gözde yeri olacak. Toplam proje alanı 734 bin metrekare olan, on yıllar boyunca güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri; TOKİ'miz ve belediyemizle el ele vererek en kısa sürede sizlere armağan edeceğiz. Üçüncü müjdemizse; Pazarkapı kentsel dönüşümüyle ilgili. Pazarkapı kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını başlatıyoruz. Burada butik otelleri ve ticari alanlarıyla örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Zağnos Vadisi ile beraber Pazarkapı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz. Ben şimdiden tüm bu yatırımlarımızın Trabzonlu hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından protokolle kurdele keserek, 52 bin metrekare alana sahip Çarşıbaşı Millet Bahçesi'ni hizmete açtı.