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Bakan Kurum, Çocuklarla Halı Sahada Maç Yaptı

Bakan Kurum, Çocuklarla Halı Sahada Maç Yaptı
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da çocuklara söz verdiği halı sahayı yaptırarak onlarla maç yaptı. Kurum, deprem bölgesindeki çocukların mutlu olması için sürekli yanlarında olacaklarını ifade etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocuklara söz verdiği halı sahayı yaptırarak aynı halı sahada çocuklarla maç yaptı.

12 Temmuz tarihinde Adıyaman'a yaptığı ziyarette camide karşılaştığı çocukların halı saha talebine duyarsız kalmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocukların isteğini yerine getirmişti.

İki ay içerisinde Fatih Mahallesi Mevlana Ortaokulu önündeki araziye yapılan halı saha çocukların hizmetine sunulmuştu. Yapılan halı sahadan dolayı Bakan Kurum'a teşekkür eden çocuklar Bakan Kurum ile halı sahada oynamak istediklerini söylemesi üzerine bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Bakan Kurum, çocukları kırmayarak onların halı sahada maç davetini kabul etti. Çocuklarla birlikte yapılan halı sahada maç yapan Bakan Kurum'a kent protokolü de eşlik etti. Çocuklarla maç oynayan Bakan Kurum daha sonra 'Dostluk kazandı, çocuklarımızın güler yüzü kazandı' sözlerini kullandı.

Deprem bölgesinde bütün çocuklar gülene kadar her daim onların yanında olacaklarını dile getiren Bakan Kurum, "Çocuklarımız bizden halı saha talep etmişlerdi, bu kapsamda bizlerde arkadaşlarımıza talimat vererek Adıyaman'daki çocuklar için güzel bir halı sahayı çocuklarımıza kazandırdık. Onların güler yüzünü görünce mutluyuz. Onların mutlulukları bizler için her şeyden öte. İnşallah tüm deprem bölgesindeki çocukların yüzü gülene kadar biz deprem bölgesinde olacağız. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında olacağız. Bizler onları çok seviyoruz, Adıyaman'ı çok seviyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Politika Deprem Çevre Yaşam Spor

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