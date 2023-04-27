Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula (2)

ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta Tekir Mahallesi'nden sonra Ilıca Mahallesi'ne geçerek AK Parti seçim koordinasyon merkezini açtı. Kirişci daha sonra Şairler Tepesi'ne geçerek Eğitim-Bir Sen'in organize ettiği programda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada bugüne kadar gittiği her yerde milletin AK Parti'ye büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

"Allah geçmişte bu memleket için çivi çakan herkesten razı olsun. İsimlerini burada tek tek zikretmeye gerek yok. O iyi niyetle çaktıkları çividen dolayı biz onlara şükran borçluyuz. Ama rahmetli Menderes'in göreve geldiği 14 Mayıs 1950'dir malum. 14 Mayıs 1950 sonrası kurulan hükümetin 19'uncu hükümet olduğunu eğer bilirsek AK Parti iktidara geldiğinde de kurulan hükümet, 58'inci hükümet ise bu 1920'den 2002'ye kadar olan bu süre zarfında 52 yılda tam 39 tane hükümet geldi geçti. 52'yi 39'a böldüğümüzde karşımıza çıkan rakam 1 yıl 4 ay, 16. Şimdi 16 aylık bir ömrü olan hükümetin bu ülkeye hizmet ettiğini herhalde hiç kimse söyleyemez. Elbette hizmet etmek için gayret gösterilmiştir ama bu bir istikrarsızlıktır. Dolayısıyla istikrar ve güven bu iki kavram yapışık ikizlerdir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Milletimiz 15 seçimde AK Parti'ye ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız, geçmişte de Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birinci partinin genel başkanı, birinci partiden çıkan başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatını verdi. Genel seçim yapıldı tavrı buydu, yerel seçim yapıldı tavrı bu oldu, referandumlar yapıldı yine aynı şekilde aynı tavrı sergiledik. Şimdi bunun bir tevafuk, bir tesadüf, bir rastlantı olduğunu elbette ki düşünemeyiz. Milletimiz kendine hizmet edenle kendine ihanet edeni veya kendine hizmet etmeyeni en hafif şekliyle ayırt edebilecek feraset ve basirete sahip. Dolayısıyla biz vatandaşımızın bu 16'ıncısında da yine partimize, cumhurbaşkanımıza teveccühünün olacağını biliyoruz."