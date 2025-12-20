Bakan Kacır: Su, sanayimizin sürekliliği için stratejik bir girdi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İklim değişikliğinin etkileri adeta bir alarm niteliğinde kendini göstererek, sistemsel bir kırılmaya işaret ediyor. Bu sorunu ülkemiz de yaşıyor. Zira su, şehirlerimizin refahı kadar sanayimizin sürekliliği için de stratejik bir girdidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak su kaynaklarımızın sanayimizde etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İsale Hattı açılışı ve İslahiye'de yapımı tamamlanan sanayi sitesinin anahtar teslim törenine katıldı. Törende; Bakan Kacır'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı yer aldı.

'OSB'LERİMİZİ VERİMLİ VE ÇEVRECİ ÜRETİM ÜSLERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Törende konuşan Kacır, "Tüm dünyanın küresel iklim değişikliği tehdidini somut şekilde hissettiği bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, ekonomilere büyük zarar veren ve doğal yaşamı tehdit eden bu gerçek, her bir coğrafyayı farklı şekilde sınıyor. İklim değişikliğinin etkileri adeta bir alarm niteliğinde kendini göstererek, sistemsel bir kırılmaya işaret ediyor. Bu sorunu ülkemiz de yaşıyor. Zira su, şehirlerimizin refahı kadar sanayimizin sürekliliği için de stratejik bir girdidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak su kaynaklarımızın sanayimizde etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Planlı sanayileşme atılımımızın merkezinde yer alan organize sanayi bölgelerimizin su, enerji ve atık yönetimini entegre bir anlayışla ele alıyoruz. OSB'lerimizi verimli ve çevreci üretim üslerine dönüştürüyoruz. Bu doğrultuda OSB'lerimizde verimliliğin temeli olan merkezi atık su arıtma tesisi sayısını 147'ye çıkardık ve 221 OSB'de atık su sorununu çözdük" dedi.

'YATIRIMLARIN YÜZDE 40'INA KADAR VERGİ İNDİRİMİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Kacır, "Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde önümüzdeki yıl 8 OSB'de Atıksu Arıtma Tesisi ve 5 OSB'de Atıksu Geri Kazanım Tesisi projesini tamamlamayacağız. Yeşil Dönüşüm Programı'yla imalat sanayimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine 180 milyon liraya kadar nakit destekler, yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Bakanlığımız destekleriyle hayata geçirilen Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılıyoruz. Fırat Nehri'nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yer altı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Toplam yatırım tutarı 4 milyar lira olan projemiz kapsamında 5 adet terfi istasyonu ve 6 adet regülasyon havuzu inşa ettik. Hidrolik, mekanik ve yapısal imalatları eksiksiz şekilde tamamlanan projemiz, günlük 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB'mizin halihazırdaki ve gelecekteki sanayi suyu ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılayacak. Bakanlık olarak üretim zincirimizin her bir halkasını besleyecek, üretimde ekonomimizin tüm sektörlerinde verimliliği yükseltecek projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda attığımız bir diğer adımla da Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde bulunan eski ve verimsiz motorların, yüksek verimliliğe sahip motorlarla değişimini gerçekleştirdik. Bu projemiz kapsamında 29 tesiste toplam 121 adet verimsiz motorun değişimini tamamladık" diye konuştu.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

Kacır, deprem sonrası Gaziantep'te bakanlığı tarafından yapılan yatırımlara değinerek şunları söyledi:

"2,5 yıl önce yaşadığımız asrın felaketinin acısını bugün halen yüreklerimizde hissediyoruz. Yaşadığımız bu elim felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları hızlıca sarmak adına tüm imkanları seferber ettik. Aradan geçen 2,5 senede depremden etkilenen illerimiz ve vatandaşlarımız, her daim önceliğimiz oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ağır yıkıma maruz kalan diğer illerimizde olduğu gibi Gaziantep'te de çok boyutlu bir eylem planını devreye aldık. KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı ile ilimizdeki 480 KOBİ için 300 milyon lira kredi hacmi oluşturduk. Deprem sonrası Canlanma Destek Programı kapsamında şehrimizde 4 bin 881 KOBİ'ye 2,6 milyar lira kaynak sağladık. Depremlerin ağır yıkıma yol açtığı Gaziantep ilimizde Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerini cazibe merkezleri programına dahil ettik. Program kapsamında düzenlediğimiz 40 teşvik belgesiyle 16,5 milyar liralık yatırım ve 2 bin 300 istihdamın önünü açtık. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, geçtiğimiz ay sonunda yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle 3 ilçemizde gerçekleştirilecek yatırımlar için en üst düzey istihdam teşviklerini sunuyoruz. Depremden yoğun etkilenen ilçelerimizdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl bakanlık olarak karşılıyoruz. Deprem felaketinin hemen ardından sanayi işletmelerimizin, en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak öncelikli hamlelerimizden biri oldu. Sanayicilerimizin talepleri ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, depremden sonra ilimizde 2 bin 265 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve sanayi altyapısının güçlenmesi amacıyla 80 iş yeri kapasiteli sanayi sitesini İslahiye'de inşa ettik. Noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura ile 48 iş yerinin hak sahiplerini belirledik. Hak sahiplerimize alın terlerinin kazanca dönüştüğü iş yerlerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşletmelerimiz inşallah yeniden ayağa kalkacak, iş yerlerimiz faaliyetlerine güvenle kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İsale Hattı açılışı ve İslahiye'de yapımı tamamlanan sanayi sitesinin anahtar teslimi gerçekleştirildi.