Bakan Kacır: Bingöl, Kalkınmanın Simge Şehri Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde 23 yıla asırlık başarılar sığdırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirterek, "Savunma sanayiinde dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldik. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üreten, geliştiren bir ülkeyiz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bingöl'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı projelerinin toplu açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada Bingöl'ün kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak 12 projeyi Fırat Kalkınma Ajansı eliyle kente kazandırdıklarını dile getiren Bakan Kacır, "Şehrimizi yeni yatırımlarla ihya etmeye, bölgemizin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıla asırlık başarılar sığdırarak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettik. Hayalleri gerçek, imkansız denileni mümkün kıldık. Ar-Ge'yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen kalkınma modelimizle ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Savunma sanayiinde dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldik. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üreten, geliştiren bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini elektrikli ve akıllı aracımız Togg'la gerçeğe dönüştürmüş bir ülkeyiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 269,4 milyar dolara ulaştı. Artık güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli halkalarından biriyiz. Bu başarı hikayesini 81 şehrimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturarak elde ettik. Bereketli topraklarıyla, kadim tarihiyle Bingöl'ümüz de kalkınma ve büyüme yolculuğumuzda vizyon projelerimizin merkezinde yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım ortamını güçlendiren teşvik mekanizmalarımız ile planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Bingöl'ü kalkınmanın simge şehri haline getirdik. Bakınız geçtiğimiz 23 yılda şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nin üretime geçmesini sağladık. OSB'mizde bin 200'den fazla istihdam oluşturduk. Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nin 92 hektarlık genişleme alanının altyapı işlerini ve arıtma tesisini tamamlayarak en kısa sürede sanayicilerimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Bingöl'ün büyüme ve kalkınmasında söz sahibi KOBİ'lere KOSGEB eliyle son 23 yılda 969 milyon lira destek verdiklerini dile getiren Kacır, "Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 54 milyar lira yatırımın ve 14 binden fazla istihdamın önünü açtık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz mayısta cumhurbaşkanımızın kararıyla yeni teşvik sistemimiz yürürlüğe girdi. Bingöl'de hayata geçecek yatırım projelerini güçlü teşvik unsurlarıyla desteklemeye; üretimi, istihdamı büyütmeye devam ediyoruz. Yeni modelimizdeki öncelikli yatırımlar kapsamında Bingöl'de yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın OSB'de olması halinde bu süreyi 14 yıl olarak uyguluyoruz. 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta pirimi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 10,75 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Bugün de Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle şehrimizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda her biri birer kilometre taşı olan, toplam bütçesi 343 milyon lirayı aşan 12 projeyi hayata geçirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL