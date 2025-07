Bakan Işıkhan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna vurgu yaparak, "Dağların arasında silah sesleri değil, atölyelerin, makinelerin, üretim tezgahlarının sesi yankılanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Muş'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda Bakan Işıkhan, hem istihdam politikalarını anlattı hem de Türkiye'nin terörle mücadelesindeki yeni dönemi "medeniyet yürüyüşü" olarak tanımladı.

Muş'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Bu mübarek topraklarda bulunmak bizim için bir hasretin son bulması, bir kavuşmanın neşesi ve bir vefa borcunun ifasıdır. Muş doğunun vicdanıdır, bereketli topraklarıyla, mert insanıyla, vakur duruşuyla Anadolu'nun özüdür, özetidir. Muş; Malazgirt'tir, Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açtığı milletimizin geleceğini değiştiren büyük zaferin mekanıdır. Muş, Haçlılara karşı direnişimizin adıdır. İstiklal uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içenlerin yurdudur. Bu topraklar nice kahramanı, mücahidi, alimi, ozanı, gönül insanını yetiştirmiştir. Hangi alanlarda bir başarı hikayesi yazılsa Muş oradadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefine doğru ilerlerken Muş her zaman bizimle birlikte olmuştur. Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, sanayide Muş her zaman taşın altına elini koymuş ve ben buradayım demiştir" dedi.

Van, Muş, Bitlis, Hakkari istihdam oranının yüzde 39,5, işsizlik oranının yüzde 15,3, iş gücüne katılım oranının ise yüzde 46,6 olduğunu aktaran Işıkhan, Muş'ta İş-Kur aracılığıyla 2002'den 2025 Mayıs ayına kadar 52 bin 110 vatandaşın işe yerleştirildiğini belirtti. Mayıs sonu itibarıyla Muş'ta 10 bin 430 kayıtlı işsiz bulunduğunu, bin 667 açık iş talebinin ise işverenler tarafından İş-Kur'a bildirildiğini ifade eden Işıkhan, 2002'den bu yana aktif iş gücü programlarından 33 bin 861 kişinin faydalandığını aktararak, "Bugün de Muş'un evlatları geçmişte olduğu gibi yine vatan nöbetindedir. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dirliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Muş'un iş dünyası, vizyon ve kararlılıkla şehrimizi daha ileri taşımak için büyük bir gayret içerisindedir. Bizler de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimizi Muş'ta daha da güçlendirmek için bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Enflasyonu düşürmeye yönelik genel ekonomik politikalarına rağmen Türkiye genelinde olduğu gibi Muş'un iş gücü piyasasında son dönemde önemli iyileşmelere sahne oldu. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari ilerini kapsayan TRB2 bölgesinde istihdam oranı yüzde 39,5, işsizlik oranı yüzde 15,3, iş gücüne katılım oranı da yüzde 46,6. İstihdamın sektörel dağılımına baktığımızda tarımda yüzde 24,5, sanayide yüzde 23,2 ve hizmet sektöründe bu oldukça yüksek yüzde 52,3'tür. İş-Kur aracılığıyla 2002 yılından 2025 Mayıs ayı sonuna kadar toplam 52 bin 110 vatandaşımız İş-Kur aracılığıyla Muş'ta işe yerleştirilmiştir. Mayıs ayı sonu itibarıyla Muş ilinde 10 bin 430 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. Bin 667 açık iş talebi işverenler tarafından İş-Kur'umuza bildirilmiştir. Aktif iş gücü programları kapsamında 2002 yılından günümüze kadar toplam 33 bin 861 kişi bu programlarınızdan faydalanmıştır. İş gücü uyum programı kapsamında 2024 Eylül ayından bugüne kadar Muş ilinde toplam bin 125 kişi kontenjanımızdan faydalanmıştır. Sabah yaptığımız toplantıda da tekrar bir müjde olarak belirtmek isterim ki İş Gücü Uyum Programı kapsamında 500 kontenjan daha Muş ilimize ayrılmış durumdadır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2025 Mart ayı itibarıyla toplam 62 bin 241 kişi aktif sigortalı çalışanı bulunmaktadır. Muş ilinde toplamda 2 bin 890 iş yeri bulunmaktadır. 2002 ile 2025 Nisan döneminde 10 bin 114 iş yeri teşviklerimizden yararlanmıştır. Ödenen toplam teşvik tutarı 1,6 milyar lirayı aşmıştır. Muş'ta yaptığımız iş gücü piyasası araştırması sonuçlarına göre en fazla açık iş olan 5 meslek şu şekilde: İnşaat işçisi, perakende satış elemanı özellikle gıda sektöründe, diğer motorlu araç sürücüleri, fizyoterapist ve ısı cam imal işçisine ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Bu verilerle şehrimizin potansiyelini daha da arttırmak için sanayi bölgelerini güçlendirmemiz, girişimcilerimize daha fazla destek sunmamız gerektiğini de biliyoruz. İşte bu noktada Muş'un iş adamlarının azmi, kararlılığı ve vizyonu kritik bir öneme sahip. Bizler hükümet olarak yatırımcılarımızın önünü açmak, iş dünyamızın karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle Muş'un genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak, iş insanlarımızın daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Bu tür toplantılar gerçekleştirerek işverenlerimizle sürekli temas halinde olmaya da büyük önem veriyoruz. Şehirlerimizde iş yerlerini tek tek ziyaret ediyoruz ve iş gücü piyasası araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyet'in ikinci asrını kalkınma asrına dönüştürdüklerini belirten Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunda her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale gelmek için bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye yürüyüşüdür. Bu gerçek bir devrimdir. Cumhurbaşkanımızın iradesinde Devlet Bahçeli'nin destekleriyle milletimizin duaları ve destekleriyle yürütülen bu süreç sadece bir güvenlik hamlesi değil bir medeniyet tasavvurunun yeniden inşasıdır. Yıllarca bu topraklarda kan biçenler, gözyaşı ekenler, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlar artık kaybediyorlar. Türkiye artık bombaların değil barışın sesiyle yankılanıyor. Devletimiz dağın ardını da şehir merkezini de aynı şekilde eşitlik duygusuyla kucaklamaktadır. İstismarcı yapılar yıllarca yoksulluğu, cehaleti kimlik aidiyetini kullanarak insanlarımızı kandırdı. Biz kirli düzene Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle son verdik. Her karışı vatan olan bu topraklarda hiçbir vatandaşımızı dışlamadık. Devletin şefkat elini en ücra köylere kadar ulaştırdık. Bugün Diyarbakır'da da Edirne'de de aynı bayrak dalgalanıyor, aynı ezan okunuyor ve aynı umutla sabahlar başlıyor. Biz, milletin arasına nifak tohumları ekenleri değil bu topraklara barış tohumu ekenleri yürüyüşümüze bekliyoruz. Milletimiz bize 'artık kavgayı bırakın, yaraları sarın' dedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik. Terörü destekleyen karanlık odaklara karşı dimdik durduk ama milletimize karşı da pek merhametli olduk. Türkiye bugün artık kabuk değiştiriyor. Güvenlik tehdidi ile değil kalkınma hedefi ile anılıyor. Şimdi önümüzde yepyeni bir sayfa açılıyor. Terörün karanlığından çıkan bir milletin, kardeşliğin aydınlığa yürüyüşü. Bu kutlu yürüyüşte barış olacak, üretim olacak, istihdam olacak, refah olacak, adalet ve kalkınma olacaktır. Biz bu mücadeleyi sadece, bugünün değil, yarının Türkiye'si için veriyoruz. Evlatlarımız için veriyoruz ve evlatlarımız eskinin karanlığına maruz kalmasın diye veriyoruz. İşte terörsüz Türkiye vizyonumuz sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bu milletin gecikmiş kalkınmasının telafisidir. Bu vizyon yarının Türkiye'sini, kardeşliğin, vefanın, istikrarın ve üretimin temellerinin üzerine inşa etme kararlılığıdır. Artık bu topraklarda korkular değil, umutlar konuşulacak. Çatışma değil, kalkınma gündem olacak. Dağların arasında silah sesleri değil, atölyelerin, makinelerin, üretim tezgahlarının sesi yankılanacak inşallah. Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçek anlamda bir kalkınma asrına dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki artık her gencimiz doğup büyüdüğü şehirde iş bulsun. Her çocuğumuz huzur içerisinde okusun. Her annemiz, babamız evladının geleceğinden umut duysun" ifadelerini kullandı.

Muş Valisi Avni Çakır ise Bakan Işıkhan'ı kentte ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirerek, toplantının hayırlı geçmesini temenni etti.

Toplantıya Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ile çok sayıda iş adamı katıldı. - MUŞ