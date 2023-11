Bakan Işıkhan: 23 bin maden çalışanına eğitim sağladık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "'Madencilikte iş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi' (MİSGEP) kapsamında 23 bin maden çalışanına eğitim ve sağlık gözetimi sağladık, 625 işverene eğitim verdik. Yine içerisinde mühendis, öğretmen, iş güvenliği uzmanı ve öğrencinin de bulunduğu 3 bin 885 paydaşa eğitim verdik" dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ortaklaşa finanse edilen MİSGEP'in kapanış toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra madenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeraltı kaynaklarının enerji arz güvenliği için kilit bir role sahip olduğunu söyleyerek, bu anlayışla yerin altında hangi kaynak varsa gün yüzüne çıkarmak, ekonomiye kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye'nin madenler konusunda ithalata bağımlı konumda olduğunu belirten Bayraktar, "2022 yılı verilerine göre kömür dahil altın dışı toplam maden ithalatımız yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmış durumda. Bizim önümüzdeki dönem için hedefimiz, Türkiye'yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek. İnşallah bunu da hep birlikte 'Milli Maden Mücadelesi' ile başaracağız. Petrol ve doğal gazda olduğu gibi madenlerimizi de önce insan, sonra çevre, daha sonra da katma değerli madencilik anlayışı ile ekonomimize kazandıracağız. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapmak" diye konuştu.

'GEREKEN ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bayraktar, maden işçileri başta olmak üzere tüm çalışanları sektörün ana paydaşı olarak gördüklerini belirterek, "Onların, kamu ya da özel sektör ayrımı yapmaksızın, uluslararası standartlara uygun bir iş ortamında bulunmalarını, madencilik stratejimizin merkezinde görüyoruz. Alın teri ile rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. İşçimizden teknisyenimize, mühendisimizden idari personelimize kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için gereken adımları bu hassasiyetle atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞANLARIMIZIN KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bayraktar, MİSGEP ile daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, "Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak madencilik sektörümüzde emeği ve alın teriyle ülkemize hizmet eden 180 bin çalışanımızın tamamına, evrensel kurallarla güvenliği sağlanmış bir çalışma ortamı kurma hedefimizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Sadece iş başında değil; iş öncesi eğitiminden hijyen kurallarına, teknik donanımdan teorik bilgi aktarımına kadar birçok alanda çalışanlarımızın kapasitesini geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, işçimize, insanımıza verdiğimiz değer, ülkemize misliyle dönecek, yerli istihdam yerli üretimi katlayarak artıracaktır" dedi. Bayraktar, 6 Şubat depremlerindeki faaliyetleri nedeniyle madencilik sektörünün özel bir teşekkürü hak ettiğini ifade ederek, bakanlık olarak madencilerin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

'MADEN İŞÇİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ VE REFAHI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise iş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel bir sorun olduğunu belirterek, bu sebeple bakanlık olarak bir taraftan istihdamı artıracak yeni çalışma alanları oluştururken, diğer taraftan da bu alanların güvenliğini sağlama ve riskleri en aza indirgeme noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Madenciliğin, iş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda ilk akla gelen mesleklerden biri olduğuna dikkat çeken Işıkhan, " Madencilik, bizim de öncelikle insani olarak, sonra da çalışma alanımız gereği en fazla önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Maden işçilerimizin güvenliği ve refahı bizim için her şeyden daha önemlidir. Dolayısıyla tek bir çalışanımızın dahi icra ettiği mesleğin risklerinden etkilenmediği, can ve sağlık tehlikesi yaşamadığı bir çalışma hayatı hepimizin ortak hedefi ve arzusudur. Evlatlarına, ailelerine helal lokma yedirmenin mücadelesini veren maden işçilerimizin, her gün madenlere; selametle girip selametle çıkması en büyük temennimiz" dedi.

'7'DEN 70'E BİNLERCE İNSANIMIZA ULAŞTIK'

Işıkhan, geçen yıllarda hükümet olarak, madencilerin çalışma koşullarından aldıkları ücretlere kadar birçok düzenlemenin getirildiğini aktararak, "Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz MİSGEP de bu alandaki gayretlerimizin meyvesidir. Bu projeyle özellikle madencilik sektörü başta olmak üzere çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği şartlarını iyileştirmeyi, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmeyi, bu alandaki farkındalık ve bilinç düzeyini geliştirmeyi hedefledik. Teknik yardım, finansal destek, rehberlik ve hibe desteği gibi bileşenlerle işçilerimiz ve işverenlerimiz başta olmak üzere 7'den 70'e binlerce insanımıza ulaştık. Proje kapsamında; 23 bin maden çalışanına eğitim ve sağlık gözetimi sağladık, 625 işverene eğitim verdik. Yine içerisinde mühendis, öğretmen, iş güvenliği uzmanı ve öğrencinin de bulunduğu 3 bin 885 paydaşa eğitim verdik. Farkındalık artırma etkinlikleriyle 1100 vatandaşımıza, 114 STK, KOBİ ve yerel paydaşımıza da ulaşmış olduk. Bu çerçevede saha çalışmalarımız neticesinde etki analizi raporumuz hazırlanarak bu alanda bir de çalıştay gerçekleştirdik. MİSGEP'i, maden sektörünü, her türlü iş kazası ve meslek hastalıklarından arındırma arzumuz doğrultusunda atılmış çok önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Bayraktar ve Işıkhan'ın konuşmasının ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Yılında İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Törende, iş sağlığı güvenliği temalı fotoğraflarda ödül almaya hak kazanan katılımcılara plaket takdim edildi.