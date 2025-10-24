Haberler

Kadın İstihdamında Tarihi Başarı: 1 Milyon 634 Bin Kadın İşe Yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Programı'nda 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleştirildiğini duyurdu. Mardin'de düzenlenen programda kadın istihdamının güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, ayrıca iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sayesinde 1 milyon 897 bin 991 kadın danışanla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Programı kapsamında bugüne kadar 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleştirildiğini açıkladı.

Mardin'de bir otelde düzenlenen Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Programı'na katılan Bakan Işıkhan, kadın istihdamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. 2Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Mardin'imizin, iş dünyası ve emektarlarıyla birlikte bir projeyi daha, başarıyla nihayete erdirmiş olmanın heyecanı içerisindeyim" diyen Bakan Işıkhan, "Bugün hem Mardin İş Pozitif İstihdam Fuarımızı hem de projemizin kapanışını gerçekleştirmiş olacağız. Ancak bu kapanış, çalışmalarımızın sona erdiği anlamına gelmiyor, Bakanlık olarak kadın istihdamını büyütmek ve güçlendirmek için faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesi için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, projenin 2024 Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da başlatıldığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, "Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla, bu program kapsamında, bugüne kadar, tam olarak 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdık. Yine aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına; iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla; 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, ayrıca 81 bin 279 engelli kadına "Engelli İş Koçluğu" hizmeti sunulduğunu, 71 bin 185 kadının İŞKUR'un "İş Kulübü" faaliyetlerinden yararlandığını, 76 bin 855 kadının da İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kurslarına katıldığını kaydetti. Toplum Yararına Programlardan 227 bin 998 kadının, İşgücü Uyum Programı'ndan ise 226 bin 690 kadının faydalandığını aktaran Bakan Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programından yararlanan öğrencilerin yüzde 61'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Öte yandan program boyunca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni ve "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" gibi çeşitli projelerle, bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirdik" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından en fazla kadın istihdamı sağlayan işletmelere plaket verildi. Bakan Işıkhan, daha sonra kadınların yaptığı el işi ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Programa, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş. İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur katıldı. - MARDİN

