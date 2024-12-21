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Bakan Göktaş: "Burdur'a 23 yılda 60,5 milyar lira yatırım yaptık"

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Bakan Göktaş: "Burdur'a 23 yılda 60,5 milyar lira yatırım yaptık" AK Parti Burdur 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirterek 23 yılda Burdur'a 60,5 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Göktaş: " Burdur'a 23 yılda 60,5 milyar lira yatırım yaptık"

BURDUR - AK Parti Burdur 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirterek 23 yılda Burdur'a 60,5 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Burdur'da AK Parti 8. Olağan Kongresi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımıyla Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Burdur'umuzun 8. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözleriyle kongreye katılanları selamlayarak, "'Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam' diyen AK Parti'mizin tüm kadrolarıyla, millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz. 85 milyon vatandaşımızın huzurunu ve refahı için, her alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. AK Parti, her daim büyük bir heyecanla milli hedeflerine yürüyenlerin partisidir. AK Parti, Türkiye sevdasıyla yoğrulmuş, milli iradenin desteğiyle büyümüş, azim ve kararlılıkla ilerleyenlerin partisidir. AK Parti, milli hakimiyetin üstünde hiçbir gücü tanımayanların, milletimizin hayallerini gerçek kılanların partisidir" dedi.

"23 yılda vatandaşımızın karşısında icraatla çıktık"

Bakan Özdemir Göktaş AK Parti'nin 23 yılda halkın karşısına icraat ile çıktıklarını belirterek, "Ne büyük bir şeref ki, aziz milletimizin takdiri ve desteğiyle büyüyen AK Parti, Türkiye'nin büyümesinde, her zaman öncü bir misyonu yerine getirmiştir, getirmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, siz kıymetli dava arkadaşlarımızla 'Yaparsa AK Parti Yapar' dedik ve çok değerli yollar kat ettik. 23 yılda, hakikat yolunda ilerledik, her daim milletimizin yanında olduk. 23 yılda, vatandaşlarımızın huzuruna her zaman söz verdiğimiz gibi lafla değil, icraatla çıktık. Türkiye'nin gücüne güç kattık" ifadelerini kullandı.

"Gücümüzün kaynağı milletin kendisidir"

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirten Bakan Göktaş, "Gücümüzün kaynağı aziz Türk milletinin bizatihi kendisi oldu. Gücümüzü durmak nedir, yorulmak nedir bilmeyen AK gençlerden aldık. Türkiye'yi büyüten, istikrarı sürdüren AK kadınlardan aldık. Gücümüzü, bu davaya gönül veren siz kıymetli kardeşlerimizden aldık. Gücümüzü gece gündüz demeden 7'den 77'ye emek veren AK Teşkilatımızdan aldık. Bugün Türkiye'nin dirliğinin ve birliğinin teminatı teşkilatlarımızdır. Teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. Her birinizle yol arkadaşlığı yaptığımız için onur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Burdur'a 23 yılda 60,5 milyar lira yatırım yaptık"

Burdurlu kardeşleriyle yol yürüdüğü için iftihar ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın da ifadeleriyle 'Burdur'u sadece gönülden sevmekle kalmadık, Burdur'u hizmetlerimizle ileriye taşıdık.' 23 yılda güzel Burdur'umuza 60,5 milyar lira değerinde yatırımlar yaptık. Burdur'umuzun kadınları, çocukları, yaşlıları, engellilerin hayatını kolaylaştıracak, refahı artıracak adımları bir bir attık. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken diğer yandan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artıracak sosyal politikalar geliştiriyoruz. Burdurlu vatandaşlarımızın yüzü güldükçe bizler de mutlu oluyoruz. Biz inanıyoruz ki, mutlu bireyler güçlü aileleri, güçlü aileler huzurlu bir toplumu inşa eder. Bu inançla, sizler için, Burdurlu kardeşlerimiz için büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Burdur'un, kutlu davamıza olan bağlılığını, vefasını ve azmini bir kez daha yüreklerimizde hissettik. Bu salonda var olan gayret ve birlik ruhu, sadece Burdur'u değil, tüm Türkiye'yi kucaklayan AK Parti'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Mazlum coğrafyanın refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz"

AK Parti'nin temelinde, millete olan sarsılmaz sevdası, hizmet tutkusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleştirdikleri büyük dönüşümlerin olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti, sadece bir milletin değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki mazlumların umududur. Tarihin doğru tarafında yer alanların, merhametle hareket edenlerin, zulme ve haksızlığa karşı direnenlerin yanında saf tutmaktır. Suriye'de özgürlüğün şafağı sökerken hakikatin gür sesi, Suriye halkının refahı ve esenliği için barışın teminatı olmaktır. Filistin davasının yılmaz savunucusu, Kudüs'ün onurlu muhafızı olmaktır. Bu inançla, Filistin'in özgürlüğü, Suriye'nin huzuru ve tüm mazlum coğrafyaların refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"23 yılda olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek"

23 yılda olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarının devam edeceğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflere el ele vereceklerini belirten Bakan Göktaş, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kıymetli hemşehrileri, merhum şairimizin de 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' dizesinde dile getirdiği gibi sarsılmaz bir inançla kutlu davamızda emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin iradesiyle, en çetin badireler karşısında dahi dimdik ayakta kalarak, asırlardır süregelen birlik ruhuyla güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. 23 yılda olduğu gibi, bundan sonra da hizmetlerimizle, eserlerimizle ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, 85 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyaset anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize el ele vererek ulaşacağız. Burdur'umuzu yeni yatırımlarla güçlendirecek, öncü şehirlerimizden biri haline getireceğiz. Dün olduğu gibi bugün de 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' diyeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamlayıp Burdur 8. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyerek kongrede tek aday olan İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve yönetimine başarılar diledi.

Bakan Göktaş:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - Politika
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