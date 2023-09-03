Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. İki ülke arasındaki ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkındaki meselelerin ele alındığı toplantının ardından Fidan ve Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti

TAHRAN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine geldiği Tahran'da İranlı mevkidaşı ile önce baş başa görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan daha sonra mevkidaşı Abdullahiyan ile heyetlerarası görüşmeye geçti. İki ülke arasındaki ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkındaki meselelerin ele alındığı toplantının ardından Fidan ve Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, Bakan Fidan, İran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.