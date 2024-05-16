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Bakan Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti. Bakan Fidan, Ankara'da BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous ile görüştü.

Bakan Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Ankara'da BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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