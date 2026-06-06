Bakan Çiftçi: Savunma sanayi bağımsızlık ve milli egemenlik meselesidir

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, savunma sanayisinde Türkiye'nin çok büyük mesafe katettiğini belirterek, "Bugün Sungurlu'muzda yükselen savunma sanayi yatırımları ' Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik hamlelerinden biridir. Savunma sanayi sadece bir üretim meselesi değildir. Savunma sanayi bağımsızlık, milli egemenlik ve onurlu bir gelecek meselesidir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kültür ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve parti teşkilatı katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmasında, "AK Parti hareketinde danışma meclisi toplantıları; muhterem Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye davasına inanan yüreklerin buluştuğu, birlik ve beraberliklerini daha da güçlendirdikleri istişare ve dayanışma şölenleridir. Büyük bir medeniyet yürüyüşünü başlatan bu hareket, milletin bağrından çıkmış, bu aziz milleti devletiyle aynı istikamette buluşturmuş, merkezden çevreye değil, çevreden merkeze gönülden gönüllere yürüyen Anadolu insanının tarihi yürüyüşü olmuştur. Sakalından, başörtüsünden, inancından, ekonomik durumundan, şehrinden, dilinden ve kültüründen dolayı yıllarca kendi ülkesinde horlanan, ötekileştirilen, sesi duyulmayan, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diyerek ötekileştirilen sessiz yığınların yükselişi ve mücadelesidir" dedi.

AK Parti'nin Türkiye'deki durumuna değinen Bakan Çiftçi, "AK Parti bu ülkede siyaset yaparken, bu millete hizmet ederken güller içinden geçmedi. Nice badirelerden geçti ve engeller aştı. 367 krizini, 27 Nisan e-muhtırasını hatırlayın. Cumhurbaşkanı seçtirmemek için yapılan müdahaleleri ve partimize açılan kapatma davasını hatırlayın. Sokakları yakıp yıkan vandallığı, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık FETÖ'nün yargı ve emniyet kumpaslarını hatırlayın. Hendek terörünü ve sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridorlarını hatırlayın. ve elbette 15 Temmuz gecesini hatırlayın. Bu girişimlerin, bu saldırıların tek bir hedefi vardı. Bu milletin tarihi yürüyüşünü yani büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişini durdurmaktı. Başaramadılar ve Allah'ın izniyle de başaramayacaklar" diye konuştu.

'İNŞALLAH GÖKLERDE KIZILELMAYI DA GÖRECEĞİZ'

Savunma sanayisinde Türkiye'nin çok büyük mesafe katettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bugün Sungurlu'muzda yükselen savunma sanayi yatırımları, 'Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik hamlelerinden biridir. Bildiğiniz üzere, savunma sanayi sadece bir üretim meselesi değildir. Savunma sanayi bağımsızlık, milli egemenlik ve onurlu bir gelecek meselesidir. Sungurlu'muzda kurulan ve faaliyet gösteren savunma sanayi tesisleri hem Çorum ekonomisine hem de ülkemizin yerli ve milli savunma sanayisine çok önemli katkılar sunmaktadır. Cenabıhakk'a hamdolsun ülkemiz, çok büyük mesafeler katetti. Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızılelma'yı da göreceğiz" dedi.

'UYUŞTURUCU VE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının altını çizen Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle milletimizin hukukunu korumak, kamu düzeni ve güvenliğini tahkim etmek bizim görevimizdir. Suç, suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Çorum'da buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha görünür olacaktır. Devletimizin şefkatli eli de, kudretli eli de ülkemizin her yanında olduğu gibi Çorum'un her sokağında hissedilecektir. Vatandaşlarımızın olaylara müdahale ve intikal süreleri konusundaki beklentilerinin de farkındayız. Bu konuda daha etkin ve daha hızlı bir güvenlik hizmeti sunmak zorundayız. Biz arzu diyoruz ki olaylara müdahale ve intikal noktasında herhangi bir şekilde zafiyet içerisinde olmayalım. Kolluk birimlerimizin sahadaki görünürlüğünü daha fazla artıralım. Vatandaşımız gece saat 00.00'da da 01.00'de de sokağa güvenli bir şekilde çıksın istiyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak en büyük arzularımızdan ve hedeflerimizden birisi bu. Çünkü vatandaşımız huzur içindeyse, anneler evlatlarını gönül rahatlığıyla okula gönderiyorsa, esnafımız kendisini güvende hissediyorsa biz İçişleri Bakanlığı olarak görevimizi yapmış kabul ediyoruz."

Bakan Çiftçi, ayrıca açıklamasında, "Şam'ın, Halep'in ve Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı. Burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, 'Rabb'im 1 gün de olsa bana Kudüs Valiliği'ni nasip et' diyeydi. Yine inanıyorum ki Cenabıhak o günleri bize mutlaka gösterecek. Ben ona bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı