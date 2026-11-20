TİCARET Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerini e-ticaret yoluyla desteklemek amacıyla hayata geçirilen protokole ilişkin, "Kadın kooperatiflerimiz, ilgili platformlara ücretsiz kayıt olabilecek; ilk 6 ay boyunca sıfır komisyon, takip eden 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 komisyon avantajından yararlanabilecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi' Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Kadın emeğinin üretime, girişimciliğe ve ekonomik kalkınmaya daha güçlü şekilde katılmasını; kadın kooperatiflerimizin üretim gücünü markalaşma, dijitalleşme ve ihracat imkanlarıyla buluşturmasını ülkemizin kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDE 1 MİLYON 230 BİN KADIN GİRİŞİMCİMİZ BULUNUYOR'

Türkiye'deki kadın girişimci sayısına ilişkin bilgi veren Bolat şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde 1 milyon 230 bin kadın girişimcimiz bulunuyor. Kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 13,1 iken 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi. İhracatçı firmalarda kadın çalışanların ihracatımıza katkısı ise 2025 yılında 62,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, kadınlarımızın üretimden ihracata Türkiye ekonomisine sunduğu katkının her geçen gün büyüdüğünü ortaya koyuyor."

KADIN KOOPERATİFLERİNE E-TİCARET DESTEĞİ

Kadın kooperatiflerinin üretim ve satış kapasitelerini artırmaya yönelik yeni bir işbirliğinin hayata geçirildiğini belirten Bolat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kadın kooperatiflerimizin bu potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla bugün önemli bir işbirliğini daha hayata geçirdik. Ülkemizin önde gelen 5 e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının yanı sıra, bir büyük market zincirimizin de katkılarıyla kadın kooperatiflerimizin dijital ve geleneksel perakende kanallarındaki varlığını güçlendirecek protokolleri tanıttık. İmzalanan 'E-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü' kapsamında kadın kooperatiflerimiz, ilgili platformlara ücretsiz kayıt olabilecek; ilk 6 ay boyunca sıfır komisyon, takip eden 4,5 yıl boyunca ise yüzde 1 komisyon avantajından yararlanabilecek. Böylece kadın kooperatiflerimizin ürünlerini daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturmalarının, yeni pazarlara erişmelerinin ve satış kapasitelerini artırmalarının önünü açıyoruz."

KADIN KOOPERATİFLERİNE HİBE DESTEĞİ

Kadın kooperatiflerine sağlanan desteklere de değinen Bakan Bolat şu bilgileri verdi:

"Kadın kooperatiflerimizin üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata uzanan bütün süreçlerde güçlenmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. KOOP-DES kapsamında 2020-2025 döneminde 848 kooperatifimizin 907 projesine 151,5 milyon lira hibe desteği sağladık. 2026 yılında ise 115 kooperatifimizin 126 projesi için 64,3 milyon liralık hibe desteğini hayata geçiriyoruz. Kadın kooperatiflerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, ulusal ve uluslararası pazarlarda da güçlü aktörler olarak yer almasını hedefliyoruz."

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan'ın kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalarına teşekkür eden Bolat açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kadınların üretime katılımı, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortaya koyduğu kıymetli çalışmaları ve özellikle kadın kooperatiflerine verdikleri destekleri son derece değerli buluyor; bugün bizleri teşrifleriyle onurlandırmaları dolayısıyla kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımızın emeğini ekonomik değere, üretimlerini güçlü markalara, başarılarını uluslararası ticari kazanımlara dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, kadınlarımızın emeği, üretimi, girişimciliği ve başarılarıyla yükselecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı