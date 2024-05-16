Gençlik ve Spor Bakanı: Üniversitelerde Sporu Önemsiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılığı ve internet bağımlılığının dışında tehdit eden bir sorun var, obezite. Lütfen, yürüyün ve spor yapın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen " Filistin'le Dayanışma Günü ve Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2024"ün açılış törenine katıldı. Tören öncesinde Filistin'e destek için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Kampüsü'nde Bakan Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Bakan Bak ve beraberindeki heyete Mehteran Birliği eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, YÖK ile ortak bir proje başlattıklarını aktaran Bakan Bak, spor etkinlikleri gerçekleştiren üniversitelere destek olacaklarını ve en fazla spor faaliyeti gerçekleştiren kampüslere ödül vereceklerini kaydetti.

Üniversitelerin sporun merkezi olmasını istediklerini aktaran Bakan Bak, "Burada enerji, sevgi var. Sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz ülkemizin umudusunuz. Bugün güzel bir yürüyüş yaptık, burada olan sağlık bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri var, gençleri var. Bebekler ölürken sessiz kalınamaz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştır. Filistin'e en fazla destek veren ülke yine Türkiye yine sizlerin yüreğinizdeki ateşi görüyoruz bu yüzden sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki sizinle birlikte yol yürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşme devrimi yaşadığını belirten Bakan Bak, "Uluslararası alanda elde edilen başarıları hepiniz takip ediyorsunuz. 2023 yılında madalyalar kazanan sporcularımız bu milletin bayrağını dalgalandırmak için çalışıyor. Üniversitelerde sporu önemsiyoruz, gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılığı ve internet bağımlılığının dışında tehdit eden bir sorun var, obezite. Lütfen, yürüyün ve spor yapın. Sporu, mutlaka hayatınızın bir parçasına yerleştirin. Sporu yaşam tarzı olarak kendi hayatınız içine koyun" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduktan sonra katıldığı ilk olimpiyat oyunu olan Paris 1924'ün üzerinden bir asır geçtiğini dile getiren Bakan Bak, "Büyük bir kafileyle 100'ün üzerinde sporcuyla Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil edeceğiz. Madalyaları kazanacağız ve bu milleti sevindireceğiz. Sporu takip edelim, sporun içinde olalım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA