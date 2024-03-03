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Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Çocuklarla Roman Havası Oynadı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de çocuklarla birlikte Roman havası oynayarak, voleybol, judo, bilek güreşi gibi spor dallarını da deneyimledi. Bakan Bak, Türkiye'nin spor tesisleri konusunda devrim yaptığını belirterek, her yerde sahalar ve tesisler olduğunu söyledi. Ayrıca, Edirne'ye halı sahalar ve basketbol sahaları yapacaklarını duyurdu ve çocukları spor tesislerine getirmeleri konusunda ailelere çağrıda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Okuldan Spora ve Mahalle Ligi" projesi tanıtım töreni etkinlikleri çerçevesinde Edirne'de çocuklarla birlikte sahnede Roman havası oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde çocuklar ile birlikte Roman havası, voleybol, judo, bilek güreşi, masa tenisi ve diğer spor dallarını da oynayarak programını geçirdi.

Çocuklarla birlikte birçok spor branşında bir araya gelen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'yi spor tesisleri aşısından devrim yapan bir ülke haline getirdik" dedi.

"Her yerde sahalar, tesisler var"

Bakan Bak, "Bugün Edirne'de voleybol oynadık, judo yaptık. Çocuklarımızla eğlendik. Bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyuyorum. Okuldan Spora Mahalle Ligi çok güzel bir proje. Özellikle öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında spora yatırımlar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'yi spor tesisleri aşısından devrim yapan bir ülke haline getirdik. Her yerde sahalar, tesisler var" diye konuştu.

"Çocuklarınızı spor tesislerine getirin"

Edirne'nin mahallelerine halı sahalar, basketbol sahaları yapacaklarını söyleyen Bakan Bak, "Her şey sizin için, spor yapmaya devam. Edirnespor'a da 10 bin kişilik bir stat yapıyoruz. İçinizden Avrupa, dünya şampiyonları çıkacaktır. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ile Türkiye spor ülkesi olmaya devam ediyor. Bu güzel projede emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 6 bin çocuğumuz spor yapıyor. Valiliklerimiz spor malzemelerini sporcularımıza verdi, mahalle liglerimiz de devam ediyor. Yüzme Bilmeyen Kalmayan projesi ile yaklaşık 10 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Yetenek taraması ile 4 milyon çocuğumuzu değişik spor dallarına yönlendirdik. Kulüplerin sayısının artmasını istiyoruz. İyi ki varsınız. Ailelere sesleniyorum, çocuklarınızı spor tesislerine getirin. En büyük mücadelemiz uyuşturucu maddeler ile mücadeledir. Bu yüzden spora devam" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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