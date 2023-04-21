Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Irak'ın kuzeyi Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Bakan Akar, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buradaki konuşmasında Türkiye'nin sanayiden turizme, kültürden sanata birçok alanda geliştiğini, Kayseri'nin de bu gelişimden üzerine düşeni aldığını, almaya devam ettiğini belirtti. Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi layık olduğu yerlere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Akar, özellikle savunma sanayiinde gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurguladı. Geçmişte piyade tüfeğini dahi yurt dışından alan bir Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki, desteğiyle tüm hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, gemilerini, İHA/SİHA/TİHA'larını yapıp ihraç eden bir Türkiye'ye gelindiğini ifade eden Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı. "Bazıları zihniyet farkından dolayı bu yapılan şeyleri küçümsüyor" diyen Akar, bunun yanlış bir davranış olduğunu belirtti. Bunun bir beka ve güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapan Akar, "Ülkemizin savunması, 85 milyonun güvenliği ile alakalı bir konu. Bu işleri ciddiye almak lazım. Başlangıçta 'olur mu' denilirken bu tank yapıldı ve teslim edilecek" dedi.

Kentte yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Akar, "Güvenlik olmazsa bunların hiçbir kıymeti yok. Ülkemiz ve milletimizin bekası, savunması için güvenlik olmazsa olmaz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak'ın kuzeyinde ne kadar terör kampı varsa Mehmetçik hepsini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, hepsinin hesabını sorduk, soruyoruz" dedi.

"Bir koltuk için değer mi"

"Terörü kaynağında yok etme" anlayışı ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini belirtti. Bu kazanımların korunmasının önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bazıları şimdi çıkmış 'terörist başını tahliye edeceğiz', 'teröristlere hak vereceğiz' diyor, bunları cesaretlendiriyor, bunlara güç vermeye çalışıyorlar. Bu kazanımların elden gitmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine bu asil millet asla müsaade etmeyecektir. Buna inanıyoruz. Teröre karşı geçmişte bizimle duran, çalışan, konuşan, yürüyen bazı tanıdıklarımızın şimdi o veya bu şekilde onların yanına geçmesi son derece vahim. Bunun, destekleyenlerini, sevenlerini ne kadar üzdüğünü görüyoruz. Bir koltuk için değer mi? Teröristler HDP'yi, HDP de ittifakı yönlendiriyor. Bu ittifakın içinde de tanıdık, bildik insanlar. Bunu kabul etmek gerçekten mümkün değil. Bir koltuk için değer mi? Bunun asil milletimiz tarafından anlaşılacağına, görüleceğine eminim."

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için çalıştıklarını belirten Akar, "Irak'ın kuzeyinde Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müsaade etmeyeceğiz" ifadesiyle desteklerini dile getiren vatandaşlar, Akar'a bayramlaşma sırasında da yoğun ilgi gösterdi. Akar'a başarı dileklerini ileten vatandaşlar, "Kayseri'den aday olman bizi ziyadesiyle memnun etti", "Allah yolunuzu açık tutsun, sizi muvaffak etsin", "Komutanım sen işinin ehlisin", "Dualarımız sizinle. Sizleri çok seviyoruz" ifadeleriyle desteklerini dile getirdi. Bakan Akar, "Sizi rüyamda gördüm, elinden öpmek istiyorum" diyen gence sarılarak fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ilçeyi ziyareti öncesinde ise Hunat Camii'nde cuma namazı kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023