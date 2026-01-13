Haberler

Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi

Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında Bahçeli'nin emekli maaşları için kullandığı "sefalet" sözlerini hatırlatarak emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini istedi. Özel, AK Parti'nin teklif getirmesi halinde destek vereceklerini söyleyerek Bahçeli ve Erdoğan'a çağrı yaptı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi çağrısında bulundu.
  • Özgür Özel, AKP'nin emekli maaşları konusunda iyi bir teklif getirmesi halinde oy vereceklerini ifade etti.
  • Özgür Özel, en düşük emekli maaşının 39 bin lira olması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emekli maaşları üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce kullandığı "sefalet" ifadesini hatırlatarak, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi çağrısında bulundu.

BAHÇELİ'NİN "SEFALET" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özel, Bahçeli'nin emekli maaşlarına ilişkin, "Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Onları sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız" sözlerini anımsattı. Özel, bu ifadeler üzerinden "Madem Bahçeli de 'Sefalet' dedi. Getirelim Meclis'e, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim hem Meclis'in şerefini hem de emeklileri kurtaralım" dedi.

"AKP İYİ BİR TEKLİF GETİRSİN, OY VERİRİZ"

Özel, Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekli maaşları konusunda çağrıda bulunarak, "AKP iyi bir teklif getirsin iki elimizi kaldırarak oy veririz" ifadelerini kullandı. "Bu Meclis Saray'ın memuru değil ki" diyen Özel, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi için düzenlemenin Meclis'e getirilmesini istedi.

"EMEKLİNİN MESELESİNDE BİR ARADA OLURSAK ÇOK ŞEY DEĞİŞİR"

Özel, farklı konularda ayrışmalar olabileceğini belirtirken, emeklilerin meselesinde ortak tutum alınması gerektiğini savundu. Özel, "Emeklinin meselesinde bir arada olursak Türkiye'de çok şey değişecek. Sizi görmeyeni, duymayanı siz de bırakın oy vermeyi selam bile vermeyin" sözleriyle çağrısını sürdürdü.

Özel'in konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"LEYLA USTA'YI GÖREVDEN ALIN"

"(AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta'nın 'Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz' sözleri hakkında) Alevileri Müslüman saymayan, Suriye'deki katliamını meşrulaştıran, abuk subuk laflar. Bu hanımefendiyi hala görevde tutmaya devam ederseniz, bu ayıplı laf hepsinin üzerine kalır. En başta Erdoğan'ın üzerine kalır. Müslümanların kanının akmasına sesini çıkarmamışız. Yazıklar olsun sana... 1 Mart Tezkeresi'ni biz engelledik. Erdoğan, tezkereye 'Hayır' oyu veren bütün AK Partili vekillerin siyasetten sildi. Amerikancılık size kalsın.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 39 BİN LİRA OLMALI"

Emekliler 'Emekliyiz haklıyız kazanacağız' diye haykırıyorlar. AKP, emeklinin düşmanı zenginin dostudur. AKP gelir gelmez 'Emekliye milli paydan hak vermeyeceğiz, zira emekliler milli payı artıran değil azaltandır' dediler.

Beğenmedikleri üçlü koalisyonda(Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli) en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. O zaman 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 2 çeyrek altın alamıyor. Şaka değil. Emekliler her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. Bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem sandıkta kaybedildi, sandıkta kazanılacak. En düşük maaş 39 bin lira olmalı. Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında duracağız."

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMETIN METIN:

hadi insallah

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Firtina:

yok yüzbin olsun sende bedava traktör verirsin onuda kiraya veririz sıkıntı çekme yiz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıihtiyar:

burada doğru söylüyor durmuş saat misali emekli maaşları her ne olursa olsun asgari ücretten fazla olmalı hükümet asgari ücrete bir çözüm bulmalı hak yememeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

