Bahçeli: CHP önce kendi arınmasını yapmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset, mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır." dedi.

Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda, ABD'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozduğunu söyledi.

İsrail'in, ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bihaber yürüttükleri savaş bölgemizi ateşe atarken, Türkiye'nin barış ve istikrar için yürüttüğü yapıcı rol, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede samimiyetle barışı, komşularında ise birlikteliği ve bütünlüğü en çok isteyen ülke olduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiyesiz olmaz. Balkanlar'da istikrar, Kafkaslar'da düzen Türkiyesiz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiyesiz yapılamaz. Onun içindir ki oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalı, kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Böyle devam ederse küresel düzeyde onarımı mümkün olmayan ekonomik kayıplara siyasi kayıplar eklemlenecektir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli, İran halkı ile birlikte ABD ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli, ABD bölgeden derhal çekilmelidir. Trump madem ki 'İran'da vurmadık bir şey kalmadı' diyor, madem ki 'İran artık toparlanamaz' diyor, madem 'Tüm üretim hatlarını, füze rampalarını, askeri tesisleri yok ettim' diyor, o halde savaşı bitirsin, bölge halkı nefes alsın, küresel ekonomi kriz sarmalına girmeden toparlansın, insanlık daha fazla endişe etmesin."

İsrail'in dünya için tehdit ve tehlike üreten "barbar rejiminin" değiştirilmesi, işledikleri suçlar nedeniyle yargı sürecinin nihayete erdirilip İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere suçluların cezalandırılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, "İnsanlığın huzuru, dünyanın adaleti, küresel barışın ihyası için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır. Barış ve arabuluculuk için çaba gösteren diğer ülkelerle birlikte ortak bir yol haritası belirlenebilecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurması ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmesi, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmesi ve siyasi baskı uygulaması gerektiğini belirterek, "İslam ülkeleriyle Kudüs paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır. Doğu Akdeniz'in, Körfez'in ve Kafkaslar'ın siyasi ve ekonomik güvenliğini bölge ülkeleri sağlamalı, bölgesel gelişmeler ABD yahut başka bir ülkenin müdahalesine ve insafına terk edilmemelidir. Ukrayna-Rusya savaşı sonlandırılmalı, bunun için Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı gibi yeni aktörler devreye girmelidir. Şüphe yok ki Türkiye tüm bu süreçlere ev sahipliği yapabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülke olduğunu söyleyen Bahçeli, "O sebeple küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle birlikte, savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir." görüşünü paylaştı.

MHP'nin Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfettiğini anlatan Bahçeli, "Devlet idaresini, milletimizin bir emaneti olarak gören MHP, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir." sözlerini sarf etti.

"CHP'nin bir gündem yanılsaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacak"

Yozlaşmanın yalnızca hukuki değil ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayata nüfuz ettiğini, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının da tıkanmasına sebebiyet verdiğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri beldeye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleri iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun, hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların, kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır.

Sorumluluk mevkisindekilerin, yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması, içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada, CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset, mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisinde iken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken, Cumhuriyet Halk Partisinin bir gündem yanılsaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır."

Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgeye istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atma çabasında olduklarını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engeli aştık, mesafe aldık. Milletçe bir oldukça ulaşamayacağımız hiçbir hedef de kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonlara aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız. Tarihimizde korkuyu kovarak, bozgunu bozarak pek çok kirli senaryoyu nasıl yırtıp attıysak, aynı inançla kutlu gayeler için yol almaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı, demokratik düzeni ihya ederken, hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımları atacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Belirtmek gerekir ki en uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Cumhur İttifakı olarak atılan önemli adımlarla birlikte Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliği ile hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır. Bugün burada, İstanbul teşkilatımız bütün unsurlarıyla bulunmaktadır. 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fetih haline dönüşmesini sizden bekliyorum."

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Kürşat ve 40 çerisini simgeleyen 40 yıldızın işlendiği, üst kısmında Göktürk alfabesiyle "Türk" yazan yüzük ve onunla aynı konseptte hazırlanan rozet taktığı görüldü.

