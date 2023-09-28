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AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin iptal başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması kararlaştırıldı. CHP, düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. AYM, başvurunun esastan görüşmesini yaparak düzenlemenin iptal istemini oy birliği ile reddetti.