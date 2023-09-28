AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin iptal başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması kararlaştırıldı. CHP, düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. AYM, başvurunun esastan görüşmesini yaparak düzenlemenin iptal istemini oy birliği ile reddetti.
ANAYASA Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
TBMM Genel Kurulu'nda haziran ayında kabul edilen torba yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması kararlaştırıldı. CHP, düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. AYM, 26 Temmuz'daki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yaparak yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetti. AYM, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun esastan görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Toplantıda, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptali istemi oy birliği ile reddedildi.