Haberler

Arnavutluk'ta Yapay Zeka Botu 'Diella', Kamu İhaleleri Bakanı Oldu

Arnavutluk'ta Yapay Zeka Botu 'Diella', Kamu İhaleleri Bakanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yapay zeka botu 'Diella'yı Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak atadı. Diella, kamu ihalelerini yönetecek ve hükümetin projelerini yolsuzluktan arındırmayı hedefleyecek.

ARNAVUTLUK Başbakanı Edi Rama, yapay zeka botu 'Diella'yı Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak atadı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Genel Başkanlığı'nı yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'taki genel seçimlerin ardından görev yapacak kabinesini duyurdu. Rama, yapay zeka botu 'Diella'nın kabinede Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak görev alacağını bildirdi.

Rama, Arnavutça'da 'güneş' anlamına gelen Diella'nın, hükümetin çeşitli projeler için özel şirketlerle sözleşme yaptığı tüm kamu ihalelerini yöneteceğini belirterek, "Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Diella'nın, bu yılın başlarında 'e-Arnavutluk' platformunda yapay zeka destekli sanal asistan olarak vatandaşların ve işletmelerin devlet belgelerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.