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Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 66 Bin 622 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Ardahan'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Çıldır ve Posof ilçelerinde kendiliğinden yetişen 66 bin 622 kök Hint keneviri tespit edildi. Kökler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından sökülerek imha edildi.