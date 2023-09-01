Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Evler Didik Didik Arandı

Antalya'da polis, Özel Harekat'ın desteğiyle bir mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak ikametgahlara girerken, evlerinden çöp atmaya çıkan şahısların çöp poşetleri dahi didik didik arandı.

Kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerinden çöp atmaya çıkan şahısların çöpleri dahi didik didik arandı

Antalya'da özel harekat eşliğinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'da 200'ü geçkin polisle bir mahalleye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Havadan da kontrol edilen operasyonda özel harekat ekipleri kapıları kırarak ikametgahlara girdi, hassas burun 'Geeta' isimli köpekle arama yaptı. Operasyonda, evlerinden çöp atmaya çıkan şahısların çöp poşetleri dahi didik didik arandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 200'ü geçkin polisin katıldığı operasyonda ikametlere şok baskınlar düzenlendi. Bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alınırken, özel harekat timleri kilitli olan kapıları koçbaşıyla kırarak içeri girdi. İkamet içerisindeki güvenliğin sağlanmasıyla adreslerde hassas burun 'Geeta' isimli köpekle arama yapıldı. Operasyonda çöp atmaya çıkan şahısların çöp poşetleri de didik didik arandı.

Havadan da kontrolün sağlandığı operasyon akşam saatlerine kadar devam etti.