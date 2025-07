Antalya-Alanya arası 36 dakikaya iniyor

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ile Alanya'yı 122 kilometre boyunca kesintisiz olarak bağlayacak Antalya- Alanya Otoyolu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Bölgenin trafik yükünü hafifleterek yaklaşık 2,5 saat olan seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek olan ve üç yıl içinde tamamlanması hedeflenen otoyol, bölgenin turizm ve ticaret potansiyeline de güçlü katkı sağlayacak.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız'ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız ile Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir katıldı.

Bakan Uraloğlu: Turizm ve tarımın kalbinde bir medeniyet hattı

Antalya- Alanya Otoyolu'nun temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Antalya'daki turizm faaliyetleri ve nüfus artışına paralel olarak gelişen trafik yoğunluğundan dolayı Antalyalıların şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla yeni bir adım attıklarını söyleyen Uraloğlu, konuşmasında; "Antalya- Alanya Otoyolumuzun yapım çalışmalarını başlatmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Antalya ve Alanya, Türkiye'mizin turizmde parlayan yıldızlarıdır. Her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bu merkezlerimiz, yazın sıcak günlerinden kışın ılık esintilerine kadar her mevsim bir cazibe noktası. Ancak, artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapımıza yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurdu. İşte, Antalya- Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için doğuyor. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bir medeniyet hattıdır. Proje kapsamında; Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 adet kavşak, 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5.966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Bu yol, Antalya'nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya'nın muz bahçelerini, Toroslar'ın çam ormanlarını ve Akdeniz'in esintisini birleştiren bir köprü olarak turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, insanımızı, ticaretimizi ve kültürümüzü daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe taşıyacak. Otoyolumuzun tasarım hızı ana taşıt yolu boyunca saatte 140 km olarak belirlenirken, bağlantı yolları için saatte 110 km olacak şekilde planladık. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak" dedi.

' Türkiye Yüzyılı' nişanesi olacak

Antalya-Alanya Otoyolu'nun sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten Uraloğlu; "Bölgemize gelen yerli ve yabancı gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, Alanya'nın Kleopatra Plajı'ndan Antalya'nın Kaleiçi'ne, Aspendos Tiyatrosu'ndan Manavgat'ın çağlayan şelalelerine daha kolay ulaşacak. Daha kısa sürede daha fazla destinasyonu keşfetme imkanı, bölgemizin turizm çeşitliliğini artıracak, yerel ekonomiyi canlandıracak ve yeni istihdam kapıları açacak. Bu yol, turizm faaliyetlerini zenginleştireceği gibi tarım faaliyetlerine de bereket katarak bölgemizin her bir değerini kucaklayacak. Bölgede yetişen meyve ve sebzeler daha hızlı pazarlara ulaşacak; esnafımızın ve çiftçimizin yüzü daha çok gülecek. Yolumuz tamamlandığında güzergahtaki mevcut yol ile 150 dakika yani 2,5 saat süren seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek. Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 16,9 miyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Toroslar'ın çam kokusunu, Akdeniz'in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız. Altını çizmek istediğim bir husus da otoyolumuzun, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edilecek olmasıdır. Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Antalya-Alanya Otoyolu projesi bu toprakların ruhuna işlenecek bir Türkiye Yüzyılı nişanesi olacaktır. Bu düşüncelerle projemizin hayata geçmesinde emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmamıza ve bu eşsiz toprakların güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Antalya-Alanya Otoyolu'nun bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.

Bakan Ersoy: Ulaşım altyapısı, turizmin omurgası

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Antalya, sadece bir turizm kenti değil. Kültürel mirası, ekonomik dinamizmi, küresel vizyonuyla Türkiye'nin çok yönlü potansiyelini yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Bu doğrultuda hayata geçirilen her yatırım, yalnızca yolları değil; hizmeti, üretimi ve kalkınmayı da birbirine bağlıyor. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bugün temelini attığımız ve hizmete sunduğumuz yeni ulaşım yatırımları, bu bütüncül kalkınma vizyonunun somut bir yansımasıdır. Antalya'nın yaz aylarında artan nüfusu ve yoğun ziyaretçi akışı düşünüldüğünde, kara yolu altyapısında yapılan her iyileştirme hem şehir içi yaşam kalitesine hem de turizm başta olmak üzere pek çok sektöre doğrudan katkı sağlıyor. Bu projeler; misafirlerimizin ilk temas noktalarından başlayarak, Antalya'daki yaşamın her alanında konfor, güvenlik ve süreklilik hedefiyle hayata geçiriliyor. Ulaşım altyapısının, turizmin omurgasını oluşturduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda bugün temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. Bu sadece zaman açısından bir kolaylık değil; aynı anda konfor, güvenlik ve sürdürülebilirlik yönünden de önemli bir kazanç sağlayacaktır... Bu vesileyle ülkemizin her alanda büyümesine liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum… Şehrimize değer katan ulaşım yatırımlarının gerçekleşmesinde gösterdikleri emek ve iş birliği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Hayata geçen her yatırımın, ülkemizin geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum. Antalya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun…"

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da, "Antalya-Alanya Otoyolu hem Denizli'den gelecek otoyola bağlanacak hem de Akdeniz Sahil Yolu dediğimiz Antalya-Mersin otoyoluna bağlanacak. Böylece iki havaalanımızı da bu şekilde birleştirecek. Ayrıca Antalya'mızın trafiği her geçen gün artıyor. Bakanımızın gayretiyle Türkiye'ye gelen turist sayısı da artıyor. D-400 karayolu üzerindeki trafik de epey yoğun. Antalya'dan Manavgat'a gelen, turist taşıyan bir otobüs epeyce bir sürede gelebiliyor; 3 saati geçiyor, 4 saati buluyor. Dolayısıyla bazı kavşaklarda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra gerek akıllı kavşaklar gerekse sinyalizasyon, kavşak düzenlemesi ve çok katlı kavşaklarla o yolu da rahatlatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bunun için de şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Torosların eteklerinden Akdeniz'e uzanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme kapsamında Limak İnşaat'ın yapımını üstlendiği Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, 84 kilometre otoyol ve 38 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometreden oluşacak. Serik Kavşağı'ndan başlayan otoyolun güzergahı doğuya yönelerek Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Kavşağı'nda sonlanacak. 7 kavşak, 16 viyadük, 5 tünel, 308 menfez ve 41 altgeçitten oluşan otoyolda 4 adet otoyol hizmet tesisi de yer alacak. Otoyolda tasarım hızı ana taşıt yolu boyunca 140 km/saat olarak belirlenirken, bağlantı yolları için 110 km/saat olacak şekilde planlandı.

Turizm, tarım ve ticarete güçlü etki

Bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek ve trafik yükünü hafifletecek olan Antalya-Alanya Otoyolu ile seyahat süresi önemli ölçüde kısalarak 36 dakikaya inecek. Otoyol, aynı zamanda tarımsal nakliyede en büyük maliyet kalemlerinden biri olan taşıma masraflarını düşürerek, tarım sektörünün rekabet gücüne de olumlu etki edecek. Modern ve konforlu bir ulaşım altyapısı sunan projenin; turizm, tarım, lojistik ve ticaret sektörlerine de önemli katkılar sunması bekleniyor. Manavgat ve Alanya gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıran Antalya-Alanya Otoyolu, turizmi 12 aya yayma potansiyeli ile yerli ve yabancı turistlere güvenli, konforlu ve hızlı bir seyahat deneyimi sağlarken, bölgenin cazibesini ve turizm potansiyelini artıracak. - ANTALYA