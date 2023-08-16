Antakya'da Barınma Sorunu Eleştirildi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Ocaklı, CHP heyetine kentteki en büyük sorunun barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, hükümetin açıkladığı deprem konutu desteğini eleştirdi. Antakya'da iş insanları ile bir araya gelen CHP heyeti, sorunları dinledi. Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabaali ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Ocaklı, depremin ardından yaşanan sıkıntıları anlattı. Organize sanayi bölgesi ile Defne arasındaki yol sorununa da dikkat çeken Kabaali, okulların açılmasıyla birlikte yaşanan ulaşım sorununu dile getirdi. Ocaklı ise çadırda kalan yurttaşların durumuna dikkat çekerek, konut ve işyeri sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.

HABER: TAMER ARDA REŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Ocaklı, Hatay'ı ziyaret eden CHP heyetine kentte en büyük sorunun hala barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, hükümetin açıkladığı deprem konutu desteğini "Zaten vaat edilen 500 bin lira hibe, 500 bin lira uzun vadeli kredi, artık bunlar merdivene bile yetmez" sözleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'dan oluşan CHP heyeti, Antakya'da iş insanları ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabaali ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Ocaklı, depremin ardından yaşanan sıkıntıları anlattı.

Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabaali, depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen temel ihtiyaçlar konusunda bile sorun olduğuna dikkat çekerek, "Halen de daha temel ihtiyaçların giderilmekte zorlanıldığı, dertlerin olduğu yerler fazlasıyla… Bizim şu anda beklentimiz hayat standardımızın eskisi gibi olması değil ama mevcut durumdan biraz yukarıya taşınması. Bununla ilgili durmadan paketler açıklanıyor. Kimisine uyuyor, kimisine uymuyor. Bunu artık daha fazla dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz artık deprem öncesinde yollarda öldük. Şu anda da artık yollarda tekrar ölmek üzereyiz. Bu yol sorunumuza acil bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Organize sanayi bölgesi ile Defne arasındaki yol sorununa da dikkat çeken Kabaali, "Biz Defne'den organize sanayi bölgesine 1 saat 15 dakikada geliyoruz. Bize de yazık günah. Yarın eylülün ikinci haftasında okullar açılacak, nereden geçecek bu insanlar. Gerçekten şuramıza kadar gelmiş. Ben artık başka bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim elimizde çözülebilecek basit şeyleri çözebilecekken, başka şeyleri konuşmayı yersiz buluyorum. Bu kadar basit ihtiyaç bile giderilemiyorsa, sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Ocaklı ise 6 aydır çadırda kalan yurttaşlar olduğuna dikkat çekerek, "6 aydan beri çadırda kalan arkadaşlarımız var. Değil konteyner, çadırda ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değiller. Çok affedersiniz ne banyo ne tuvalet? 7 aydan beri bazı arkadaşlarımız bu konumdadır" ifadelerini kullandı.

"Burada birçok insan depremin ilk 3 günü canlı canlı, göz göre göre öldü" diyen Ocaklı, "Görüyorlar, ulaşıyorlar, su veriyorlar, bisküvi veriyorlar beslenmek için ama kurtaramadık biz onları" dedi.

"MERDİVENE BİLE YETMEZ"

Ocaklı halen konut ve işyeri sorunun konteynerlerle çözülmeye çalışıldığını ifade ederek, "Bizim şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan biri, şehir planı. Bir an önce yapılıp, belediyelere teslim etmeleri… En azından yıkılan yerlerin nasıl yapılacağına dair bir imar planı çıkarmaları ve herkes kendi işine baksın. Zaten vaat edilen 500 bin lira hibe, 500 bin lira uzun vadeli kredi, artık bunlar merdivene bile yetmez" dedi.

Ocaklı, çalışanlarını da kaybettiklerini ve kalifiye elamanlarının geriye dönmediğini kaydederek, "Burada yaşamak için gerekli ihtiyaçlar karşılanmadığı için, birçok kişi buradan ayrılmak durumunda kaldı. Çünkü öğrenciler okula gidecek. Burada da barınacak bir yer kalmadı. Barınma ve yaşam sıkıntısı var burada. Şahsi kanaatime göre buraya gelecek olan hem personele, hem de işçilere, hem memurlara bir teşvik verilmesi gerekiyor. Artık burası neredeyse bir mahrumiyet bölgesi. Çünkü burada sosyal yaşam tamamen sıfır oldu" diye konuştu.

Ocaklı, "Vefat eden sayısıyla ilgili bir şüphemiz var. Bence kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Burada 100 binlerce daire yıkıldı. 17 bin kişi ile sınırlı kalması ihtimali yok. Burada sadece 3 ayrı noktada yaklaşık 5-10 bin kişi öldü" dedi. Ocaklı, 250 bin ailenin evsiz kaldığını aktararak, "Ortalama 4 kişiden 1 milyon kişi" diye ekledi.

Bankaların kredi vermediğinden de yakınan Ocaklı şunları söyledi:

"Bize 3 tane kamu bankasının genel müdürü geldi, o günlerde iyi konuştular. Destek vereceklerini söylediler ama burada gereken desteği biz görmedik. KGF'yi bile kestiler. Özellikle isim vermek de istiyorum, Vakıfbank burada hiç yardımcı olmadı. Özel bankalara yaklaşılmaz. Özel bankaların artık bir banka olarak değil de zalim bir ticarethane olduklarının farkına vardık" dedi.

CHP heyeti daha sonra TMMOB'a bağlı odaları ziyaret ederek sorunları dinledi.