Ankara politika haberi... İYİ Parti lideri Akşener Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkentte esnaf ziyareti yaptı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bölgedeki esnafları ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Akşener, esnaf ziyaretlerinde hiçbir siyasi partiyi yermediklerini, kendi partilerini de övmediklerini belirterek, "Sadece oradaki dertleri, bize söylenenleri, bizden istenenleri, talepleri dinledik; onu milletvekillerimiz, yetkili arkadaşlarımız aracılığıyla Meclis'e getirdik" dedi. Kendisine yönelik eleştirilere değinen Meral Akşener, şunları söyledi:

"Meral Akşener'e Etimesgut'ta 'PKK'lı' ama Batman'da 'faili meçhulcü' diyorlar. Hayatında PKK'ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar....Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabey beni aradı ve bana şöyle dedi: 'Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: 'Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında durduk diye.' Siz o insanları darmaduman ettiniz. Siz kimsiniz, bizi suçlamak kim" diye konuştu.

"Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler" diye devam eden Akşener, "Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK bir silahlı, ayrılıkçı terör örgütüdür. Bu başka bir şey. Bizim Güneydoğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz?" ifadelerini kullandı. - ANKARA