Ankara'da öldürülen Sinan Ateş için Bursa'da resim sergisi açıldı

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için Bursa'da ücretsiz yemek dağıtımı yapılarak resim sergisi açıldı. Etkinlik hakkında konuşan Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül, ""Şehit Doçent Doktor Sinan Ateş bizim kardeşimizdi ama şu an azmettiriciler yakalanmadı diye düşünüyoruz. Bunun için mücadelemiz devam edecek. Bu konu bizim en önemli konumuz. Bütün teşkilat olarak mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Turan Sancağı Teşkilatı, Ankara'da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için Bursa'da Yeşil Cami önünde yemek ve "Göktürkler" kitabını dağıtarak Ateş'e ait fotoğrafların yer aldığı sergi açtı. Etkinliğe aile üyelerinin yanı sıra Sinan Ateş'in sevenleri de katıldı. Cami bahçesinde bulunan fotoğraf sergisini yurttaşlar gezerken, ücretsiz dağıtılan ikramları aldı. Sergiyi gezen bazı yurttaşlar, Ateş hakkında bilgi alırken, aileye başsağlığı dileğinde bulundu..

"AZMETTİRİCİLER YAKALANMADI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Etkinliğe dair konuşan Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül, benzer etkinlikleri daha önce de yaptıklarını ve bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit Doçent Doktor Sinan Ateş bizim kardeşimizdi ama şu an azmettiriciler yakalanmadı diye düşünüyoruz. Bunun için mücadelemiz devam edecek. Bu konu bizim en önemli konumuz. Bütün teşkilat olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra 22 programımız daha var. Bundan önce ödül törenimizi ona ithaf ettik. Ondan önce pilav ayran, lokma, erzak dağıttık. Bundan sonra da her ay iki program olmak üzere devam edeceğiz. Şimdi resim yarışması düzenleyeceğiz önümüzdeki ay çocuklara yönelik milli birlik ve beraberlik temalı. Ondan sonra birçok organizasyon yapacağız."