Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sanayide Neet Kadınlar Projesi'nin Açılış Toplantısına Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent OSB ev sahipliğinde düzenlenen "Sanayide Neet Kadınlar Projesi"nin açılış toplantısına katıldı. Sanayide kadın istihdamının önemine vurgu yapan Başkan Yavaş, "Benim şöyle bir önerim var; bir an evvel organize sanayiler bize iş kolları ile ilgili bilgi verirseniz biz teknoloji merkezlerimizde yer alan firmalarla sizi yan yana getirecek bir teknoloji kurultayı yapabiliriz. Burada faaliyet gösteren firmaların birçoğuna mutlaka çok katkıları olacaktır. Sizin ihtiyacınız olan diğer dallarda da bizler de ayrıca kurs açabiliriz, birlikte açabiliriz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortaklarından olduğu "Sanayide Neet Kadınlar Projesi"nin açılış toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Başkent OSB Başkanı Şadi Türk ile proje ortaklarının temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından program, düzenlenen panel ile devam etti.

YAVAŞ: "SANAYİDE KADIN İSTİHDAMI ÇOK ÖNEMLİ"

Yapay zeka tarafından geleceğin mesleklerinin anlatıldığı video gösterimi ile konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sanayide kadın istihdamı çok önemli. Bir yandan iş arayan insanlar bir tarafta işçi arayan firmalar bir türlü eşleştirilemiyor. Bununla ilgili bizim de belediye olarak çalışmalarımız var ama yan yana gelmeden bunu ortadan kaldırma imkanımız maalesef yok. 6 milyon nüfuslu bir kentte maalesef bunlar çok küçük kalıyor" dedi.

Kadın istihdamı için yürütülen çalışmalara da konuşmasında yer veren Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Benim şöyle bir önerim olacak. Bilkent CYBERPARK ile görüşmüştüm. Bizim şu anda teknoloji merkezi sayımız beşe ulaşacak. İki tanesi Bilkent Üniversitesi, bir tanesi Gazi Üniversitesi, Bir tanesini Sosyal Bilimler Üniversitesi ile yapmak üzereyiz. Bizim tesislerimizden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Oradan yararlanan firmaların organize sanayinin ihtiyaçlarından bilgisi yok. Dolayısıyla benim şöyle bir önerim var bir an evvel organize sanayiler bize iş kolları ile ilgili bize bilgi verirseniz biz teknoloji merkezlerimizde yer alan firmalarla sizi yan yana getirecek bir teknoloji kurultayı yapabiliriz. Burada faaliyet gösteren firmaların birçoğuna mutlaka çok katkıları olacaktır. Sizin ihtiyacınız olan diğer dallarda da bizler de ayrıca kurs açabiliriz, birlikte açabiliriz. Yapabilecekleri işlere yönlendirme konusunda faydalı oluruz hem iş sahibi olurlar hem de inşallah üretime katkıları olur diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

ARDIÇ: "GÜÇ BİRLİĞİMİZ İLE ÜLKEMİZİN BUGÜNDEN DAHA GÜZEL YARINLARA ULAŞACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, proje ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İş gücü piyasasının en önemli sorunlarından biri beceri uyuşmazlığı diğeri kadınların istihdamıdır. Kurumsal alt yapımız eşitlikçi olduğu gibi kadınların istihdam oranını artıracak iş gücü piyasalarında eşit fırsatlara kavuşmalarını sağlayacak çeşitli projeleri de destekliyoruz. Projenin çok değerli olduğu kanaatindeyim. Ankara'da 18-29 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlara mesleki eğitim yoluyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda istihdam sağlanmasını amaçlayan bu proje hem orta düzeyde beceri açığı sorununu gidermeye hem de kadın istihdamını artırmaya anlamlı katkıda bulunacaktır. Malumunuz sivil toplum biraz da tek başımıza yapamadığımızı hep birlikte yapabildiğimiz toplumsal buluşma alanıdır."

Başkent Organize Sanayi Bölgesi eğitim ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, "Başkent sanayi bölgemiz için değer yaratacağına inandığımız projemizin açılış toplantısına hoş geldiniz. Kadınların kariyer yolculuklarında karşılaştıkları engel ve zorlukların azaltmasına yönelik bölgemizde faaliyet gösteren firma yönetimlerinde de farkındalık yaratılması gayretini taşıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sanayide Neet Kadınlar Projesinin başarılı olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.