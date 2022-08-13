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Amasya gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya protokolü ve pilotlarla hatıra fotoğrafı

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Amasya gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya protokolü ve pilotlarla hatıra fotoğrafı

Edinilen Amasya gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde Amasya protokolü ve savaş uçağı pilotlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde Amasya protokolü ve savaş uçağı pilotlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, burada protokol ve pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çorum programı öncesi uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer yetkililer karşıladı. Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı'na kentin gelişimine yönelik sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Kaarahocagil ve Hasan Çilez ile Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un da yer aldığı ziyarette Erdoğan, savaş uçağının önünde pilotlar ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin fotoğrafları Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(Murat Çelik/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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