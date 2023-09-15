Amasya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında iş birliği sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının devam ettiğini, kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor ataması

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Ercan Kayış, hasta kabulüne başladı.

Başhekim Selçuk Sezikli, yaptığı açıklamada, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nin çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastane olduğunu söyledi.

Her geçen gün hizmet çıtalarını yükselttiklerini dile getiren Sezikli, "Bölge insanına daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız göreve başlamıştır. Kendisine, hastanemize, Merzifon'umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.