Almanya, İsrail'e 4 Milyon Euro Değerinde Silah İhracatına Onay Verdi

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Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti, görevdeki ilk 5 haftasında İsrail'e 3,986 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verdi. Sol Parti milletvekili Desiree Becker, bu durumu güvenlik politikası açısından sorumsuz olarak nitelendirdi.

Almanya'da 6 Mayıs'ta Friedrich Merz başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin görevdeki ilk 5 haftasında İsrail'e 3,986 milyon euroluk silah ihracatına onay verdiği bildirildi.

Yeni Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracat onayını içeren ilk rakamlar, Ekonomi Bakanlığının, Alman Federal Meclisinin Sol Partili üyesi Desiree Becker'in soru önergesine verdiği yanıtta ortaya çıktı. Buna göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin oluşturduğu yeni federal hükümet, görev süresinin ilk 5 haftasını kapsayan 7 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihleri arasında İsrail'e 3,986 milyon euro değerinde silah tedarik edilmesine izin verdi.

Becker: "Güvenlik politikası açısından sorumsuz"

Soru önergesinin sahibi Sol Parti Milletvekili Desiree Becker, Alman hükümetinin "sürekli tırmanan bir savaş" ortasında yaklaşık 4 milyon euro değerinde silah ihracatını onaylamasını "güvenlik politikası açısından sorumsuz ve insani bir skandal" olarak nitelendirdi. Becker, silah ihracatına harcanan bu paranın Gazze Şeridi'ne "ilaç ve yiyecek" ulaştırmak için kullanılabileceğini vurguladı.

Almanya, İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri

Almanya Ekonomi Bakanlığının 2 Haziran verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde İsrail'e verilen silah ihracat izinlerinin toplam değeri 27 milyon 973 bin euro oldu. Bakanlık verilerine göre, İsrail 2025 yılı Ocak-Mart döneminde Alman hükümetinin en fazla silah satışına onay verdiği ülkeler listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Almanya, 7 Ekim 2023 tarihinden 13 Mayıs 2025 tarihe kadar ise İsrail'e silah, mühimmat, radar ve zırhlı araç parçalarını içeren 485 milyon euroluk ihracata onay verdi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verisine göre de Almanya 2023-2024'te İsrail'in toplam dış silah alımlarının yüzde 40'ını karşıladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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