Aliyev, Pezeşkiyan ve Erdoğan'ın samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ndeki samimi görüntüleri, sosyal medya gündemine damga vurdu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Azerbaycan'ın Hankendi kentinde gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte yürüdüğü sırada kaydedilen samimi görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde üç liderin yürüdüğü sırada Aliyev'in Erdoğan'a, "Diyorum ki Mesud Bey'e bura öz ata vatanındır" dediği, liderlerin birlikte güldüğü anlar kameraya yansıdı.

Başka görüntüde ise Aliyev ile Pezeşkiyan'ın bir binanın balkonundaki sohbeti dikkat çekti. Aliyev, Ermeni güçlerin işgali sırasında Şuşa'daki 17 mahallede tüm camilerin yıkıldığını ve bölgedeki yapıların yeniden inşa edildiğini ifade etti. Pezeşkiyan ise çalışmaları "Çok güzel" şeklinde cevap verdi. - HANKENDİ