Üye Girişi
Haberler

Ali Babacan: Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.

Babacan, kentteki programları kapsamında seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı.

Daha sonra Çukurova ilçesinde Toros Kapalı Semt Pazarını ziyaret eden Babacan, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Babacan, ardından Yüreğir ilçesindeki Akarcalı Mahallesi'nde partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Babacan, 31 Mart seçimlerine kısa sürede kaldığını söyledi.

Süreç içerisinde yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Babacan, Türkiye'de demokrasi kültürünün bulunduğunu ve ülkenin seçimlere alışkın olduğunu belirtti.

Parti olarak tarım eylem planı hazırladıklarını ifade eden Babacan, "Gençleri mutlaka toprakta tutmamız gerekiyor. Eylem planımıza tarım liseleri yazdık. Türkiye'nin tarım arazilerine yakın yerlerine tarım liseleri açacağız ki gençler hem iş yaparak öğrensin hem de modern, bilinçli tarım nedir onun okuluna gitsin. Bütün bunların çalışmaları hazır. Her konudaki çözümlerimizi 'Türkiye'nin Devası' dediğimiz çalışmada anlattık. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, hukuka, dış politikadan güvenliğe her şeye hazırız." diye konuştu.

Babacan, pırıl pırıl kadrolara sahip olduklarını ve yerel seçimle için çalışmalarının 2 yıl önce başladığını söyledi.

Yerel seçimlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Babacan,"Hep beraber sandığa gidelim. Bizim inancımızda umutsuzluğa asla yer yok. Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Deva Partisi Ali Babacan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title