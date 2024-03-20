Ali Babacan: Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.

Babacan, kentteki programları kapsamında seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı.

Daha sonra Çukurova ilçesinde Toros Kapalı Semt Pazarını ziyaret eden Babacan, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Babacan, ardından Yüreğir ilçesindeki Akarcalı Mahallesi'nde partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Babacan, 31 Mart seçimlerine kısa sürede kaldığını söyledi.

Süreç içerisinde yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Babacan, Türkiye'de demokrasi kültürünün bulunduğunu ve ülkenin seçimlere alışkın olduğunu belirtti.

Parti olarak tarım eylem planı hazırladıklarını ifade eden Babacan, "Gençleri mutlaka toprakta tutmamız gerekiyor. Eylem planımıza tarım liseleri yazdık. Türkiye'nin tarım arazilerine yakın yerlerine tarım liseleri açacağız ki gençler hem iş yaparak öğrensin hem de modern, bilinçli tarım nedir onun okuluna gitsin. Bütün bunların çalışmaları hazır. Her konudaki çözümlerimizi 'Türkiye'nin Devası' dediğimiz çalışmada anlattık. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, hukuka, dış politikadan güvenliğe her şeye hazırız." diye konuştu.

Babacan, pırıl pırıl kadrolara sahip olduklarını ve yerel seçimle için çalışmalarının 2 yıl önce başladığını söyledi.

Yerel seçimlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Babacan,"Hep beraber sandığa gidelim. Bizim inancımızda umutsuzluğa asla yer yok. Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.