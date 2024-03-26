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Ali Babacan: Türkiye'de gıda enflasyonunu düşürmenin yolu maliyeti aşağı çekmek

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de gıda enflasyonunu düşürmenin yolu, maliyeti aşağı çekmektir." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'a gelen Babacan, Ortahisar ilçesinde partisinin hizmet binasının açılışına katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gıda enflasyonu olduğunu savunarak, "Türkiye'de gıda enflasyonunu düşürmenin yolu, maliyeti aşağı çekmektir arkadaşlar. Çiftçimizin maliyetini aşağı çekeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin apar topar seçim beyannamesi açıkladığını dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Oysa biz yerel yönetimlerle şehircilik eylem planımızı bundan tam 2 sene önce açıkladık. Yerel seçimlerin 31 Mart'ta olacağı tam 5 sene önce belliydi. Anayasada otomatik takvim var. O işliyor zaten. Yani seçimden yeni haberdar olmuş gibi seçime 3 kala, 5 kala seçim beyannamesi açıklayan partileri gördük. İktidar partisi de yaptı, ana muhalefet yaptı, hepsi yaptı. Biz bu günleri öngörerek 2 sene önce açıkladık. DEVA belediyeciliğinin ne olduğu hazır.

Ardından etik kurallar bildirgemizi hazırladık. Yani DEVA belediye başkanlarının hangi ahlaki kurallara göre belediyeyi yöneteceğini de çok açık kurallarla ortaya koyduk. Türkiye'de ilk 3 sayfalık ahlaki kurallar bildirgesiyle, bizim adaylarımız bunu imzalıyor, ondan sonra adayımız oluyor. Diyoruz ki biz belediyeleri hem etkin yönetiriz hem de temiz yönetiriz. Bu 2 sütun üzerinde bizim belediyeciliğimiz yükseliyor."

Babacan, açılışın ardından seçim otobüsüyle Ortahisar, Araklı ve Sürmene ilçelerini gezip seçim merkezlerini ziyaret etti.

Sürmene'de esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a, Sürmene bıçağı hediye edildi.

Kaynak: AA / Politika

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