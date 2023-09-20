AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kilis'te konuştu

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ak Parti siyaseti ideolojilerini ön plana çıkaran bir siyasi hareket değildir. Bizler insana hizmeti her şeyden önce belirleyen, insana hizmeti her şeyin önünde tutan bir siyasi görüşüz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kilis'e gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yusuf Ziya Yılmaz, ilk ziyaretini Kilis AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirdi. Partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, bir sonraki gelişinde ise Afrin'e geçip yapıları ve son durumları yerinde inceleyeceklerini aktardı. Yılmaz, "Bizler 2024 yerel seçimlerine yönelik bir çalışma amacı ile burada değiliz. Çünkü bizler, seçim çalışmalarına 1 Nisan 2019 tarihinde yerel seçime zaten başlamıştık. Kilis'e yapılan hizmetleri konuşalım diye bugün Kilis'te bir program yaptık ve sizlerle birlikteyiz. AK belediyeciliğin önemli konularını bugün Kilis'te konuşacağız. Bu seyahatleri şüphesiz belediyecilik örneklerini yerinde görmek, o projelerin zorluklarını konuşmak ve deneyimlerimizi onlara aktarmak adına yapıyoruz. Biz muhalefet gibi imtihan tarihini öğrenen tembel öğrenci gibi bir ay sonra imtihan mı var ya, o zaman ders yapalım der gibi tembel öğrencilerden değiliz. Biz her zaman çalışan ve her zaman işimizin başındayız. Yarın bize bu konu ile vazife verildiğinde acaba ne yaparız sorusunun cevabını da hemen vermek zorunda hisseden bir siyasi hareketin mensuplarıyız" dedi.

"Bizim siyasetin özünde ve merkezinde insan var"

Her konuya insan odaklı baktıklarını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim siyasetin özünde ve merkezinde insan var. Bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. O bizim Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki kadim padişahlarımızın ifade ettiği gibi bizler insanı mutlu etmek, hayatını kolaylaştırmak ve konfor yükseltmek üzere mücadelenin içerisindeyiz" diye konuştu.

"AK Parti siyaseti ideolojileri ön plana çıkaran bir siyasi hareket değildir"

AK Parti'nin siyaseti ideolojileri ön plana çıkaran bir siyasi hareket olmadığını belirten Yılmaz, "Bizler insana hizmeti her şeyden önce belirleyen, insana hizmeti her şeyin önünde tutan bir siyasi görüşüz. Hak, hukuk, yasalara bağlılık, insana öncelik veren, insanın hayatının konforunu birinci önceliği olan bir siyasi topluluğuz. Biz siyasetimizi yaparken Allah'ın rızasını kulun duasını kazanmak için yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KİLİS