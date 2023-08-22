AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü Tebrik Etti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Düzce'nin çehresini değiştirdiği ifade ettiği Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü tebrik ederek, 'Bu kısa süre içerisinde başkanımız çok güzel hizmetler yaptı, Düzce'mizi geleceğe taşıyacak' dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Düzce'nin çehresini değiştirdiği ifade ettiği Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü tebrik ederek, "Bu kısa süre içerisinde başkanımız çok güzel hizmetler yaptı, Düzce'mizi geleceğe taşıyacak" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Düzce'de Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Meclis toplantı salonuna geçen heyet, Başkan Faruk Özlü'nün 'Akıllı Yönetim, Akılla Yönetim' başlığı altında yine Özlü tarafından belediyeciliğin 10 esası üzerinden hazırlanan 100 projeye dair 4 yıllık süreçte yapılan çalışmaların sunumunu izledi.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Düzce'yi çok güzel bulduğunu ve mutlu ayrılacağını "Ben, deprem öncesini, sonrasını da biliyorum Düzce'nin. Bu kısa süre içerisinde Faruk Başkanımız çok güzel hizmetler başlattı. Çok güzel hamleleri sürdürüyor. Tamamlamak üzere oldukları var. İnşallah önümüzdeki günlerde onların açılışlarını da yaparız. Faruk başkanımı tebrik ediyorum. Düzce'mizi geleceğe taşıyacak. Bugünkü amacımızda buydu zaten. Hem görelim hem de fikirlerimizi ifade edelim. Bugün başkanımız belediye de projeleriyle ilgili sunumlar yaptı. Biz eski yerel yönetici olduğumuz için, bir şehre girdiğimizde gördüğümüz estetikten, temizlikten, bordür yüksekliğinden, peyzajdan, peyzaj ürünlerinin ne kadar bakımlı olduğundan hareketle şehirdeki yerel yönetimin dokunuşlarını hissederiz. Bu kadar kısa sürede bu duygular içerisinde ayrılıyorum Düzce'den. Allah'ım kendilerini muvaffak etsin. Başarılarının devamını diliyorum. Düzceli hemşerilerimiz mutlu olsunlar, hakikaten belediyecilik vizyonunu taşıyan bir belediye başkanımız yönetimde. Faruk başkanımız, devlet umuru görmüş bir insanın taşıdığı misyonu, yüzündeki tebessümü, nezaketi, beyefendiliği ile bizim örnek belediye başkanlarımızdan birisi" dedi. - DÜZCE