AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar İstifa Etti

2017 yılından beri AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Mehmet Bayar, istifasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Mehmet Bayar, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak 7 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bayar, paylaşımında "2017'den itibaren 7 yıldır büyük bir onurla ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı görevimi AK Parti Genel Merkezimizle yaptığımız istişareler sonucu İl Genel Meclisi üyeliği adaylığı için bırakmış bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm Başkanlarıma ve Vekillerime, tüm teşkilatımıza ve özellikle de Merkez İlçe Teşkilatıma sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Uşak halkından ve teşkilatımızdan çıkmış olduğumuz bu yolda desteklerini bekliyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - UŞAK