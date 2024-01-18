AK Parti Tekirdağ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tekirdağ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Tekirdağ adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Tekirdağ Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Tekirdağ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tekirdağ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ TEKİRDAĞ ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Tekirdağ adayı Cüneyt Yüksel oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Cüneyt Yüksel Tekirdağ Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Tekirdağ ve Tekirdağ dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Tekirdağ Belediye başkan adayı Cüneyt Yüksel olmuştur.

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Cüneyt Yüksel, 1977 yılında Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olarak doğmuştur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. Cüneyt Yüksel, Anadolu Üniversitesi'nden Halkla İlişkiler ve İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Aktif siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) başlayan Yüksel, partide çeşitli görevler üstlenmiştir. AK Parti'de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş ve aynı zamanda belediye başkan aday adaylığı sürecine katılmıştır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Sivil toplumda da aktif olarak yer almış olan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanlığı gibi pozisyonlarda görev yapmıştır. Ayrıca, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.