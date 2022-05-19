AK Parti Sözcüsü Çelik: &quot;Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG... - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Suriye, Polis, İsveç, Politika, Haberler

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