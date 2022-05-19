AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor." - ANKARA

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