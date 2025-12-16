Haberler

AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar: "2026 bütçesi Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bütçesi olacak"

TBMM Genel Kurulunda, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, "2026 bütçesi Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bütçesi olacak" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı bütçesi görüşüldü. AK Parti grubu adına söz alan Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin kesintisiz 24'üncü bütçesinin görüşüldüğünü belirterek, siyasi istikrarın ekonomi, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda kalkınma istikrarını beraberinde getirdiğini ifade etti. Bu başarının, milletin güçlü iradesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Tatar, 2026 bütçesinin tarihe "Türkiye yüzyılının güçlü bütçesi" olarak geçeceğini kaydetti. MTA'nın 90 yıllık köklü geçmişine dikkat çeken Tatar, kurumun yalnızca sondaj yapan bir yapı olmadığını, aynı zamanda yer bilimlerinde dünya standartlarında üretim yapan, teknolojiyi milli hedeflerle buluşturan stratejik bir kurum olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de gerçekleştirdiği 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatan Tatar, günlük üretimin 8 milyon metreküpe ulaştığını, 3,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılandığını ifade etti. "Artık musluk değil, milli enerjinin vanasını açıyoruz" diyen Tatar, enerji bağımsızlığının altını çizdi. Enerji arama çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Tatar, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz gemilerinin Karadeniz, Akdeniz ve Afrika'daki faaliyetlerinin Türkiye'nin Mavi Vatandaki güçlü duruşunun göstergesi olduğunu söyledi. 2024 yılında Gabar'da gerçekleştirilen tarihi petrol keşfinin, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte huzur ve üretimin yükseldiği yeni dönemin en somut sembollerinden biri olduğunu dile getiren Tatar, Şırnak'ın artık eser ve hizmet siyasetinin merkezi haline geldiğini vurguladı. MTA'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürüttüğü jeotermal enerji arama çalışmalarına da değinen Tatar, 2025 yılı aralık ayı itibarıyla 13 bin 191 metre jeotermal sondaj gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda MTA'nın karada ve denizde Türkiye'nin yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkaran Türkiye yüzyılının en güçlü neferlerinden biri olduğunu ifade eden Tatar, MTA'nın 2026 yılı bütçesinin ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. - ŞIRNAK

