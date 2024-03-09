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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesinin düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Alp, belediyenin sağlık çalışanlarına yönelik eksikliklerini gidermek için çalışacağını ve kreş yapacaklarını açıkladı.

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesinin düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte söz alan Alp, Odunpazarı'nın birçok eksiği bulunduğunu belirterek, belediyenin çalışanlara sosyal tesisler ve rekreasyon alanlarını sağlamadığını belirtti.

Sosyal tesis talebini karşılamak için çok çalışacağını vurgulayan Alp, "Yorgunluğunuzu atabileceğiniz, bir araya gelip dinlenebileceğiniz mekanlar, sizin moral ve motivasyonunuzu artırmak adına önemli bir adımdır. Bu tesisler arasında restoranlar gibi rahat ve keyifli ortamlar da bulunacak. Sizlerin katkılarıyla daha güçlü bir sağlık sistemi oluşturmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Anne olanların gündelik hayatını kolaylaştırmak için sağlık çalışanlarına kreş yapacağını açıklayan Alp, şunları kaydetti:

"Sizlerin, annelerin gönüllerini de rahatlatmak, günlük hayatınızı kolaylaştırmak, işlerinizi daha verimli yapmanızı sağlamak için sağlık çalışanlarının yararlanabileceği kreşlerin yapılması gerektiğini biliyorum. Çünkü çalışırken çocuklarınızın güvenli ellerde olduğunu bilmek, zorlu iş günlerinizde büyük bir rahatlık olacaktır. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışabilmeniz ve hak ettiğiniz değeri görebilmeniz için elimizden geleni yapacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve destekleriniz için minnettarım."?????"

Kaynak: AA / Politika

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