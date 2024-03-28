AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Muhalefet iç çatışmaya başlayacak

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Muhalefet pazartesi günü bir iç çatışmaya, iç kargaşaya ve iç hesaplaşmaya başlayacak. Daha kendi partisinin içinde genel başkan kim, belediye başkanı kim, grup başkanı kim, yardımcısı kim belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor." dedi.

Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, geçen yıl mayıs ayında elde edilen istikrarın yerel yönetimde de sürdürülmesi için önemli olduğunu söyledi.

Ankara'da üretilecek politikalarla uyumlu işler yapacak yerel yöneticilerin iş başına getirilmesiyle Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyeceğini anlatan Ala, Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmesi hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a seçimlerde destek isteyen Ala, "Önümüzde merkezi idare için 4 yıl, mahalli idareler için 5 yıllık seçimsiz bir dönem var. Önümüzdeki 4-5 yılı inşallah Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceksiniz, yerel yönetimlerde de Cumhur İttifakı'nın adaylarını iş başına getirip 'yola devam' diyeceksiniz. Ben bundan eminim. İşte o zaman Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Sandıktan yine istikrarın çıkması gerektiğini kaydeden Ala, "Türkiye'nin gecikmeye tahammülü yok. Türkiye, hedeflerini yakalamak zorunda. Geciken her gün yani bir gün geciktiğinizde dünyada yarıştığınız şehirlerden bir yıl geri kalırsınız. O gün yapılması gereken altyapı o gün yapılmalı. Yoksa o gün o altyapıyı yapmazsanız, o yıl o yatırımı yapmazsanız onlarca yıl geri kalırsınız. Çünkü dünya ülkeler rekabeti içinde. Ülkeler rekabetinin yanında inanılmaz bir şehirler rekabetinin içinde." diye konuştu.

Efkan Ala, muhalefetin durumunun içler acısı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi muhalefet pazartesi günü iç kargaşaya, iç tartışmaya başlayacak. O hançerlemeler henüz bitmiş değil. Onun hesabı görülmüş değil. Yani biz pazar akşamı mazbataları alıp pazartesi 'Ya Allah, bismillah' deyip, hizmet üretmeye başlayacağız. 'Hizmete devam' diyeceğiz ama bu bir kehanet değil, bütün siyasi emareler şunu gösteriyor; muhalefet pazartesi günü bir iç çatışmaya, iç kargaşaya ve iç hesaplaşmaya başlayacak. Daha kendi partisinin içinde genel başkan kim, belediye başkanı kim, grup başkanı kim, yardımcısı kim belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Peki daha partilerini yönetemeyenlerin memleketin yönetimine ne gibi bir katkıları olabilir? Bunu düşünmek zorundayız. Onun için önümüzdeki 4-5 yılı siyasi çatışmalarla, kargaşalarla, iç çekişmelerle, didişmelerle geçirecek siyasilere değil, istikrar içinde kendine güvenerek, partisinin, liderinin arkasında durarak, projelerinin yanında durarak, üretilen projeleri kendi ürettikleri projelerle illerinde uygulayarak Türkiye'yi hedeflerine doğru emin adımlarla taşıyacak kadrolara 'evet' diyelim."

Bursa'nın her zamanki gibi Türkiye'yi hedeflerine götürecek kadroları tercih edeceğini belirten Ala, "Ben her birinizin bu 2 günü de çok hummalı bir çalışma içinde geçireceğinize inanıyorum. Özellikle hanımefendilerin ev ev dolaşarak bu meseleleri vatandaşlarımızla paylaşıp onlara hatırlatacaklarına duyduğum inancı yineliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhalefet kayıkçı kavgası siyasetini sürdürmeye devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da seçimlere 3 gün kaldığını, tüm Türkiye'de belediyelerin yeniden belirleneceğini anımsattı.

Bursa'da seçmenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verdiği desteği herkesin bildiğini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de inşallah bu destek eksiksiz devam edecektir. Görüyorsunuz 3 gün gibi kısa bir süre kaldı ama şu ana kadar muhalefetin adayları veya muhalefet partileri kendi aralarındaki çekişmeden kafalarını kaldırıp, boş laf siyasetinden kafalarını kaldırıp şehirlerimize ne gibi hizmetler verebileceklerine dair iki satır laf etmiş değiller. Buna karşılık biz AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini tüm Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. 'Gerçek belediyecilik' dediğimiz şey de işte tam budur. Birçok şehirde, birçok belediye başkanı adayı herhangi bir icraat ortaya koymamış olmasına rağmen muhalefet adına vatandaşın önünde sadece demagojik ve polemik sözlerle oy istemeye devam ediyorlar. Biz AK Parti olarak bütün şehirlerde gerçek belediyeciliğin taahhüdünü veriyoruz, şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm meselelerini çözmek için projeler üretiyoruz. Şehirlerimizdeki trafik sorunlarının üstesinden gelmek için kavşak, köprü, yol çalışmalarımızı vatandaşa tanıtıyoruz. Muhalefet maalesef buna benzer bir çaba ortaya koymak yerine kayıkçı kavgası siyasetini sürdürmeye devam ediyor."

Yalçın, Bursa'nın uzun zamandır AK Parti belediyeciliğinin gerçek belediyecilik hizmetlerini almış büyük ve önemli bir kent olduğuna işaret ederek, kentin yeni dönemde de AK Parti belediyeciliğini almaya devam edeceğinden kimsenin şüphesinin olmadığını dile getirdi.

Boş polemikleri bir kenara bırakıp şehirlere nasıl hizmet edeceklerini anlatmakla uğraştıklarını bildiren Yalçın, "Ülkemizin güncel bir sürü meselesi olabilir. Ekonomik meseleler olabilir. Başka gündemlerimiz de olabilir. İşte bunları fırsat bilenler Türkiye'de belediyelerden başlayarak Türkiye'nin istikrarını bozmaya yönelik çabalar ortaya koyuyorlar. Hep beraber bunlara karşı sağlam bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz. İşte bu nedenle gerçek belediyeciliğin önemini hepimiz kavrıyoruz." diye konuştu.

Mitingde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katılımcılara hitap etti.