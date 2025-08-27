AK Parti Milletvekili Kaya'dan İZSU Eleştirisi: Her Yıl Bir Tahtalı Barajı Kadar Su Kayboluyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) çalışmalarını eleştirerek, her yıl bir Tahtalı Barajı kadar suyun şebekede kaybolduğunu savundu.

Kaya, yazılı açıklamasında, İzmir'in en temel sorunlarından birisinin su yönetimi olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en beceriksiz kurumunun İZSU olduğunu öne süren Kaya, milyarlarca lira harcanarak üretilen suyun, İzmirlilerin musluğuna ulaşamadan kaybolduğunu ifade etti.

Kente su yatırımları noktasında AK Parti'nin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını vurgulayan Kaya, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde 1,7 milyar lira yatırım ile Karareis Barajı, Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisini hizmete açtığını, bu sayede Çeşme'de aylardır süren su kesintilerinin sona erdiğini aktardı.

Kaya, son 23 yılda kente 36 baraj, 10 gölet, 9 yer altı depolaması, 51 sulama tesisi, 5 içme suyu tesisi ve 109 taşkın tesisi olmak üzere 221 yatırım kazandırdığını belirterek, "Bugün İzmir'in su kaynağı ihtiyacının dahi üzerinde tesislere sahip olması işte bu gayretler sayesindedir. Ancak, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni yapmadığı için sorunlar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmirlilerin kullandığını savunan Kaya, şebekede kaybolan suyun maliyetinin vatandaşlara yüklendiğini kaydetti.

Kaya, son 5 yılda 6 milyar 135 milyon liralık içme suyunun İZSU'nun şebekesinde kaybolduğunu öne sürerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Her yıl 92 milyon metreküp, bir Tahtalı Barajı kadar su şebekede kaybolmaktadır. İklim krizinin derinleştiği, suyun stratejik bir değer haline geldiği bir dönemde, bu tabloyu görmezden gelmek İzmir'e ihanetten başka bir şey değildir. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, beceriksiz İZSU yüzünden, her 3 bardak suyun 1 bardağı daha musluğa ulaşamadan toprağa karışmaktadır."