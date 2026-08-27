Haberler

AK Parti'den Spor Merkezi Tepkisi

AK Parti'den Spor Merkezi Tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, yıllardır tamamlanmayan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi nedeniyle Belediye Başkanı Helil Kınay'ı suçladı, tesisin devredilmek istenmesini beceriksizlik olarak nitelendirdi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaat sürecinin yıllardır tamamlanmaması nedeniyle Karabağlar Belediyesine tepki gösterdi.

Uzundere Mahallesi'ndeki merkezin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Uzun, ilçelerinde 36 spor kulübü, yaklaşık 5 bin lisanslı ve lisanssız sporcunun bulunduğunu, gençlerin spor yapmak için yeterli tesis ve saha bulmakta zorlandığını söyledi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin vatandaşların hizmetine sunulmamasına tepki gösteren Uzun, şunları kaydetti:

"Sporcularımıza bu mağduriyeti yaşatan kişi Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'dır. Karabağlar Belediyesi'nin malı olan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni kendileri işletme cesareti olmadığından Büyükşehir Belediyesine devretmek istemiş. Bu durum Karabağlar Belediye Başkanı Kınay'nın beceriksizliğinin en iyi göstergesidir. Bu devrin gerçekleşmesi için Gençlik Spor Bakanlığına yazı yazmışlar. Bakanlığımız kendilerinden yasal olarak yapı işleri geçici kabul tutanağı istemiş. Bu tutanağı yapımcı firma haklı olarak belediyeye teslim edememiş. Nedeni Karabağlar Belediyesi'nin yapımcı firmaya zamanında hakedişini ödememesindendir.

Hüseyin Uzun'a ilçedeki spor kulübü temsilcileri de eşlik etti.

Kaynak: AA
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da
Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

İlk otobüs sahaya indi: Üzerindeki sözler bomba
Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Bebek arabasında silah bulundu! Genç anne hayatının şokunu yaşadı

Bebeğinin arabasında buldu! Genç anne dehşeti yaşadı
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar