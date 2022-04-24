AK Parti'li Turan, Meclis gündemini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yaşlıların sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ile TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporunun görüşüleceğini belirtti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul'da, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi görüşmenin planlandığını dile getirdi.

Önergenin, yaşlıların sorunlarının araştırılması, gerekli önlemlerin alınması, yaşlılara yönelik sağlık, sosyal hizmet politikalarının sürdürülebilir ve daha nitelikli bir şekilde sunulmasını amaçladığını kaydeden Turan, "Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizler için çok kıymetli. Toplumumuzun, ailelerimizin temel direği koca çınarlarımızdır. Büyüklerimize vefa göstermek, daha rahat bir hayat sürmelerini sağlamak önceliklerimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüşüleceğini açıklayan Turan, "Haziran 2021'de Genel Kurul'da tüm partilerin verdiği önergeler görüşülerek Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştu. Yaklaşık 10 ay süren çalışmalarla, tüm partilerimizin katkı sunduğu güzel bir rapor hazırlandı. Mavi Vatan hepimizin. Emek veren, katkı sunan tüm partilerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.