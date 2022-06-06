AK Parti'li Güneş: "(Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz" - Haberler

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kamuda işe alımlarda hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açtıklarını söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu kurumlarının işe alımlarla ilgili kendi kurallarını uyguladığını, bu kuralların muhalefet tarafından doğru olmayan bilgilerle kamuoyuna yansıtıldığını ifade etti.

Devletin işe en uygun personeli seçmek istediğini, bu noktada her kurumun kendi belirlediği kriterler doğrultusunda mülakat yaptığını anlatan Güneş, "Muhalefetin birkaç münferit olaydan yola çıkarak sözlü mülakatlarda kayırmacılık yapıldığı yönündeki açıklamaları kesinlikle doğru değildir." dedi.

Güneş, yaklaşık 40 yıldır terör örgütü PKK ile ve son 10 yıldır da devletin çeşitli kurumlarına sızmış FETÖ ile mücadele edildiğini dile getirdi.

Bir taraftan eşitliği sağlama gayreti gösterilirken diğer taraftan güvenlik problemlerinin çözümüne yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Son çıkarılan kanuni düzenlemeyle özellikle öğretmenlerin işe alımlarında kişilerin KPSS'de aldığı puana karşılık sözlü mülakatta da aynı puan veriliyor. Güvenlik ile ilgili bir problem varsa daha sonra işlem yapılıyor. Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz. Bizi bu konuda eleştirenlere de bakmak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 33 bin kişinin alındığı iddia edilmektedir. İşe alınan kişilere baktığınız zaman pek çoğunun terörle irtibatlı, iltisaklı olduğu görülmektedir. Bizi suçlayanların fırsatını bulduklarında liyakate bakmadan söz verdikleri kişileri, kendi yandaşlarını işe aldıklarına şahitlik ediyoruz."